'Karın ağrısı' şikayetiyle gitmişti, doktorları bile şaşırttı: '33 yıllık cerrahım, böyle bir olaya sadece 1 kez rastladım'

22 Kasım 2022 Salı, 15:28

Tarsus’ta yaşayan 3 çocuk annesi Nazmiye Yıldırım, 2 gün süren şiddetli karın ağrısı geçmeyince, bir özel hastaneye başvurdu.

12 PARMAK BAĞIRSAĞINA ULAŞTI

Hastayı muayene eden ve tetkik sonuçlarını inceleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Sun, Yıldırım'ın safra kesesindeki taşın ilerleyerek 12 parmak bağırsağına ulaştığını, burayı delip kalın bağırsağa geçerken de tamamen tıkadığını belirledi.

2,5 SAAT SÜRDÜ

Boyutunun 3 santimetre olduğu belirlenen ve uzun yıllardır hastanın vücudunda olduğu tahmin edilen taş, yaklaşık 2,5 saatlik operasyonla çıkarıldı.

"33 YILLIK CERRAHIM..."

Vakayla ilgili bilgi veren Op. Dr. Sun "33 yıllık cerrahım, böyle bir olaya daha önce sadece 1 kez rastladım. Çok nadir görülen bir durum" dedi.