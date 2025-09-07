Kariyerinizi tehlikeye atmayın: İş görüşmesinde asla söylememeniz gereken 10 şey

İş görüşmeleri, kariyer yolculuğunun en kritik adımlarından biridir. İlk izlenim, işe alınma şansınızı doğrudan etkiler. Dolayısıyla kullanılan kelimeler, kurulan cümleler ve verilen cevaplar büyük önem taşır. Uzmanlara göre adayların yaptığı en büyük hatalardan biri, farkında olmadan olumsuz bir imaj yaratan sözler sarf etmektir. İşte iş görüşmesinde asla söylememeniz gereken 10 ifade...

1. “Burada ne iş yaptığınızı tam bilmiyorum.”

Hazırlıksız gittiğinizi gösterir ve pozisyona ilgisiz olduğunuz izlenimi yaratır.

2. “Maaş ne kadar?”

İlk görüşmede yalnızca ücrete odaklanmak olumsuz bir etki bırakır. Maaş konusu genellikle işin sonunda konuşulmalıdır.

3. “Bir önceki patronumla anlaşamıyorduk.”

Önceki iş yeriniz hakkında kötü konuşmak profesyonel görünmez.

4. “Her işi yaparım.”

Belirsiz ve öz güvensiz bir tavır izlenimi verir. Yeteneklerinizi net bir şekilde ifade etmek gerekir.

5. “Ekibinizde sorun var mı?”

Daha işe başlamadan olumsuz bir algı yaratır. Bunun yerine şirket kültürü hakkında sorular sorabilirsiniz.

6. “Ne kadar izin hakkım var?”

İlk görüşmede tatil ya da izinleri gündeme getirmek, işten çok boş zamanınıza odaklandığınız izlenimini verir.

7. “Benim için fark etmez.”

Kararsız, pasif bir tavır yansıtır. İşverenler kararlı ve kendinden emin adayları tercih eder.

8. “Bu işi sadece deneyim kazanmak için istiyorum.”

Şirketin uzun vadeli beklentileriyle çelişir ve işe bağlı olmadığınızı gösterir.

9. “Bilmiyorum.”

Her şeyi bilmeniz gerekmese de tamamen bilgisiz bir yanıt yerine düşünerek çözüm odaklı cevap vermek önemlidir.

10. “Benim sorum yok.”

Hiç soru sormamak ilgisiz görünmenize yol açar. Şirket hakkında merak ettiklerinizi önceden hazırlayın.