İzmir'de kuraklık arttı... Kışlık sebze üretimi düştü

Yayınlanma: 30.11.2024 - 11:26

Güncelleme: 30.11.2024 - 11:26

Küresel ısınma ve beraberinde getirdiği kuraklık, meyve ve sebze üretimini olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin kışlık sebze depolarından olan Torbalı'da kışlık hasat sürürken; kuraklık nedeniyle üretim bir önceki yıla ciddi oranda azaldı.

2023 yılında 20 bin 845 ton olan brokoli üretimi, bu yıl yüzde 59'luk bir düşüşle 8 bin 550 tona geriledi. Geçen yıl 26 bin 200 ton olan pırasa üretimi yüzde 9,7 azalarak 23 bin 670 tona, 2023 yılında 8 bin 550 ton olan karnabahar üretimi ise yüzde 20 azalarak 6 bin 845 tona düştü.

"PAZARA DA YANSIYOR"

Üretimdeki azalmayı değerlendiren Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, üretimde yaşanan azalmanın pazara da olumsuz yansıdığını söyledi.

Olgun, "Türkiye'nin ilk kışlık sebzeleri Torbalı'da yetişir. Pırasa, brokoli ve lahana başta olmak üzere fidelerin ilk toprağa indiği yer burasıdır. Ege Bölgesi'nin kışlık sebze ihtiyacının yüzde 70'ini de Torbalı olarak karşılıyoruz. Ancak bu yıl artan kuraklık ve girdi maliyetlerindeki artıştan dolayı ürünlerin üretiminde ciddi düşüş var. Bu durum da pazara yansıyor ve kışlık sebzelerin pahalı satılmasına yol açıyor" dedi.

"ÜRETİCİLER ALTINDAN KALKAMIYOR"

Yağmurun istenen seviyede olmaması nedeniyle sulama yapılmak zorunda kalındığını belirten Olgun, "Kışlık sebzelerin sulanmaları gerekiyor. Ancak yağmur yağmadığı için çiftçi kendisi su vermek durumunda kalıyor. Yeraltı sularındaki azalma, havaların soğumaması da üretimin azalmasına önemli etkenler arasında yer alıyor. Kasımın sonuna geldik. Fakat hava günlük, güneşlik. Bu havada kışlık sebze tüketimi de az oluyor. Girdi maliyetlerinde zaten artış varken bir de sulama maliyetiyle üreticiler altından kalkamıyor" diye konuştu.

"ÜRÜN ÇEŞİTLERİ DEĞİŞİYOR"

İklim değişikliği nedeniyle bölgedeki üretimin de değişmeye başladığına vurgu yapan Olgun, "İklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz. Tarımsal üretim de hayatımızı ciddi şekilde etkilemeye devam edecek. Bölgemizdeki bazı ürünler ilerleyen yıllarda yetişmemeye başlayacak. Akdeniz Bölgesi'nde yetişen ürünler yetişecek. Bölgemizde muz ve ejder meyvesi yetişmeye başladı. Herhalde belirli bir süre sonra kışlık sebzeler, burada yetişmemeye başlayabilir" dedi.

"TÜKETİCİ DE ÜRETİCİ DE ŞİKAYETÇİ"

Bölgede çiftçilik yapan Abdi Karateke ise kuralık nedeniyle hem üreticinin hem de tüketicinin sıkıntılı bir sene geçirdiğini söyledi.

Karateke, "Dededen toruna yaklaşık 40 senedir çiftçilikle uğraşıyoruz. Bu sene kuraklığın etkisi sebebiyle ekim alanlarında ciddi bir azalma yaşadık. Bu yüzden ürünlerin fiyatları da pazarda yükseldi. Çünkü sulama ve elektrik maliyetleri arttı. Biraz sıkıntılı bir sene geçiriyoruz. Tüketiciler de fiyatlardan şikayetçi. Kuraklık her sene etkisini artırıyor. Kademe kademe mahsul değiştirmeye başlayan üreticiler var" diye konuştu.