Dondurucuda kışlık taze fasulye tarifi! Fasulyelerin kokmaması için yapılması gereken...

Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:20

Güncelleme: 26.07.2024 - 17:20

Kış aylarında da yazın tazeliğini sofralarınıza taşımak ister misiniz? O halde bu pratik ve lezzetli kışlık taze fasulye tarifi tam size göre! Taze fasulyeyi mevsiminde hazırlayıp saklayarak, kış aylarında da taptaze ve nefis yemekler yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de pratik olan bu tarif ile kış sofralarınıza yaz güneşini getirin. İşte, kışlık taze fasulye hazırlamanın püf noktaları!

MALZEMELER

1 kilo taze fasulye

5 adet domates

YAPILIŞI

Taze fasulyeleri yıkayın, uçlarını kesin ve dilediğiniz boyutta doğrayın.

Domatesleri yıkayıp rendeleyin.

Doğranmış fasulyeleri ve domatesleri tencereye ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte fasulyeler sararana kadar pişirin.

Pişen fasulyeleri ocaktan alın.

Fasulyeler soğuduğunda buzdolabı poşetlerine koyarak porsiyonlayın.

Fasulyelere dolap kokusu sinmemesi için pişirilerek kaldırılması önerilir. Pişirilmeden saklanan fasulyelere dondurucu kokusu sinebilir.