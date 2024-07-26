Dondurucuda kışlık taze fasulye tarifi! Fasulyelerin kokmaması için yapılması gereken...
Kış için reçel, taze fasulye ve konserve domates gibi hazırlıklar yapmak isteyenler hazırladıklarını sağlıklı bir şekilde saklayabilmek ve tüketebilmek için püf noktaları arıyor. İşte, kışlık taze fasulye hazırlamanın püf noktaları...
Kış aylarında da yazın tazeliğini sofralarınıza taşımak ister misiniz? O halde bu pratik ve lezzetli kışlık taze fasulye tarifi tam size göre! Taze fasulyeyi mevsiminde hazırlayıp saklayarak, kış aylarında da taptaze ve nefis yemekler yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de pratik olan bu tarif ile kış sofralarınıza yaz güneşini getirin. İşte, kışlık taze fasulye hazırlamanın püf noktaları!
MALZEMELER
1 kilo taze fasulye
5 adet domates
YAPILIŞI
Taze fasulyeleri yıkayın, uçlarını kesin ve dilediğiniz boyutta doğrayın.
Domatesleri yıkayıp rendeleyin.
Doğranmış fasulyeleri ve domatesleri tencereye ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte fasulyeler sararana kadar pişirin.
Pişen fasulyeleri ocaktan alın.
Fasulyeler soğuduğunda buzdolabı poşetlerine koyarak porsiyonlayın.
Fasulyelere dolap kokusu sinmemesi için pişirilerek kaldırılması önerilir. Pişirilmeden saklanan fasulyelere dondurucu kokusu sinebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Külünk: 'Erdoğan sosyolojisi eriyor'
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- ‘15 büyükşehirin borcu yok’
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- Uçuşlar iptal edilecek
- MHP'li Akçay hastaneye kaldırıldı!
- Türk sporcu ringe çıkmadan elendi!
- ‘Paylaşımlarımı takip eder olmuş!’