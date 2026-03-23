TikTok'ta başlayan ve kısa sürede tüm sosyal medyaya yayılan Kazak Kartal Dansı akımı araştırılıyor. Peki, Kartal Dansı nedir? Kartal Dansı hangi kültüre ait?

KARTAL DANSI AKIMI NEDİR?

Kartal Dansı, Kazak kültüründe kartalın özgürlüğünü ve bağımsızlığını simgeleyen kadim bir halk dansıdır. Bu gelenek, özellikle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kazaklar tarafından yaşatılmaya devam etse de, modern zamanlarda unutulmaya yüz tutmuştu. Dans, adeta gökyüzünde süzülen bir kartalın zarif hareketlerini ve ruhunu beden diliyle ifade eder.

KARTAL DANSI HANGİ KÜLTÜRE AİT?

Sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından izlenen ve akıma dönüşen dans, kısa sürede Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan başta olmak üzere diğer Türk devletlerinde de yaygınlaştı.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan Kartal Dansı videoları, Kazak kültürünün tanıtımına katkı sağlarken sosyal medyada milli kimliğin güçlendirilmesi ve Türk dünyası arasındaki ortak kültürel bağların vurgulanması yönünde yorumlara da konu oldu.