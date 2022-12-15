Kartal Özmızrak kimdir, kaç yaşında? Kartal Özmızrak hangi takımlarda oynadı?

15 Aralık 2022 Perşembe, 16:12

Genç sporcu Kartal Özmızrak gündem oldu. Ünlü basketbol oyuncusu Özmızrak'ın yaşamı ve spor kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

KARTAL ÖZMIZRAK KİMDİR?

Kartal Özmızrak, 29 Ağustos 1995'te İstanbul'da doğdu. Kartal, basketbola 4 yaşında Tofaş'ın altyapısında başladı. Devamında İdealtepe Spor Kulübü'nde basketbol oynadıktan sonra tekrar Tofaşspor'un altyapısına katıldı. 10 yaşına geldiğinde Beşiktaş altyapısına katılan Özmızrak, tüm alt yaş kategorilerinde mücadele etti.

Henüz 16 yaşındayken Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi karşılaşmada Bandırma Kırmızı karşısında 2 sayı attı. Çıktığı 17 normal sezon karşılaşmasında maç başına 6.2 dakika sahada kaldı ve 2.8 sayı ortalamasıyla oynadı. En yüksek skor rakamına ise Antalya BŞB karşısında attığı 13 sayıyla ulaştı. Playoff döneminde ise 8 karşılaşmada forma giydi ve 1.3 sayı ortalaması tutturdu. 2011-2012 sezonunda Beşiktaş formasıyla EuroChallenge, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. 2012-2013 sezonunda yalnızca 3 resmi lig maçında süre alan Kartal, 2013-14 sezonunda ise 7 karşılaşmada süre aldı ve bu maçlarda 2.2 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş tarafından Eskişehir Basket takımına kiralık oyuncu olarak gönderildi. 2014-2015 sezonunda 28 resmi lig karşılaşmada görev alan Özmızrak, maç başına 24 dakika sahada kaldı ve 6.1 sayı, 3 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynadı. Sezonun en yüksek skor rakamlarına Galatasaray Liv Hospital ve Anadolu Efes karşılaşmalarında attığı 14 sayıyla ulaştı. Ayrıca Türkiye Kupası'nda görev aldığı takımının oynadığı 3 karşılaşmada maç başına 19 dakika sahada kaldı ve 4.3 sayı, 2.3 asist ortalamaları yakaladı. 2015-16 sezonu öncesi Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka'nın da ilgilendiği Kartal, 24 Temmuz 2015 tarihinde Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sezonun ilk karşılaşmasında Pınar Karşıyaka karşısında 5 sayı ve 2 asistle oynadı. Sezonun Eurocup maçında Lietuvos Rytas'a karşı 15 sayı atarken ikinci lig maçında Yeşilgiresun Belediyespor'a karşı 12 sayı attı. 26 Ekim 2015'te Beşiktaş'ta başantrenörlük görevine Yağızer Uluğ'un getirilmesinin ardından sürelerinde meydana gelen azalma üzerine Kartal, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini kulübüne iletti ve 10 Kasım 2015'te Beşiktaş tarafından kadro dışı bırakıldı. Oyuncunun, 18 Aralık 2015'te İstanbul BŞB'ye kiralandığı açıklandı.

Başarılı sporcu, millî takım formasını ilk kez Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2011 FIBA Avrupa U-16 Şampiyonası'nda giydi. Türkiye'nin çeyrek finalde elenerek veda ettiği turnuvayı Kartal 7.1 sayı, 4.2 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla tamamladı. Türkiye'nin ikinci turda elendiği 2012 U-18 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan 8 maçta 18.8 dakika sahada kalırken 5 sayı, 2.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakaladı. Letonya'da düzenlenen ve Türkiye'nin altın madalya kazandığı 2013 FIBA U-18 Avrupa Şampiyonası'nda millî takım forması giyen Kartal, 6.9 sayı, 2.2 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakaladı. Kartal, 2014 FIBA U-20 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kadroda yer aldı ve turnuvayı 9.3 sayı, 4.1 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla noktaladı. 2015 FIBA U-20 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye bronz madalya kazanırken Kartal maç başına 27.4 dakika sahada kaldığı turnıvayı 11.1 sayı, 4.3 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Özmızrak, A millî takım formasını ilk kez 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda giydi. Turnuvada maç başına 7.5 dakika sahada kaldı ve 1.3 sayı ortalaması yakaladı.

KARTAL ÖZMIZRAK'IN PROFESYONEL KARİYERİ

2020 - Obradoiro CAB

2017 - 2020 - Darüşşafaka

2015 - 2017 - İstanbul BŞB

2014 - 2015 - Eskişehir Basket

2011 - 2015 - Beşiktaş

KARTAL ÖZMIZRAK'IN ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

Millî takım

2013 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası: 1 Altın

2014 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası: 1 Altın

2015 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası: 3 Bronz

Bahçeşir

Fiba Europe Cup : 2021-2022

Darüşşafaka

Eurocup : 2017-2018

Türkiye kupası finali : 2019-2020

Beşiktaş

Basketbol Süper Ligi: 2011-2012

Türkiye Kupası: 2012

EuroChallenge: 2011-2012