Ballon d'Or 2022: Karim Benzema kimdir, kaç yaşında? Karim Benzema hangi takımda oynuyor?
2022 Avrupa Yılın futbolcusu (Ballon d'Or) seçilen yıldız futbolcu Karim Benzema, sosyal medyada gündem oldu. Hakkında yün binlerce paylaşım yapılan Benzema'ya dair birçok konu merak ediliyor. Peki, Ballon d'Or 2022: Karim Benzema kimdir, kaç yaşında? Karim Benzema hangi takımda oynuyor?
Geçen gün Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Barcelona ile oynadığı
maça Karim Benzema damga vurmuştu. Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Fransız santrfor Karim Benzema kazandı. İşte, dünyanın gündemindeki Karim Benzema kimdir? sorusunun yanıtı...
KARİM BENZEMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
19 Aralık 1987 Fransa doğumlu olan Karim Benzema, 34 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız milli futbolcudur. Benzema, La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giymektedir.
2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'a transfer olmuştur. Bu takımda çıktığı 58 maçta 18 gole imza atan futbolcu, ayrıca 8 Aralık 2010 tarihinde Santiago Bernabéu Stadyumu'nda ki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Auxerre'i karşı 4-0 yenerken, attığı 3 golle yıldızlaşmıştır. 10 Ağustos 2022 tarihinde Eintracht Frankfurt'ta karşı oynadıkları 2022 UEFA Süper Kupası'nda Real Madrid için 324. golünü atmıştır ve kulübün efsanesi olan Raúl'u geride bırakarak Real Madrid tarihinin en golcü 2. oyuncusu olmuştur.
KARİM BENZEMA'NIN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Deneyimli futbolcu, Cezayir asıllı olmasına rağmen doğduğu ülkenin takımı olan
Fransa'yı seçmiştir. Benzema, Fransa U-17, Fransa U-18, Fransa U-19, Fransa
U-21 olmak üzere alt kategorilerde de Fransa millî takım formasını terletmiş ve
2007 yılından itibaren de Fransa A millî takıma seçilmiştir.
Fransa A millî takım;
İlk kez 2007 yılında forma giymeye başladığı Fransa A
millî takımı ile 2008 ile 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2014 FIFA Dünya
Kupası kadrolarında yer almıştır. 2007-2015 yılları arasında, Fransa millî
takım formasıyla 77 maçta 25 gol atmıştır. Tüm kategorilerde ise toplamda 112 kez Fransa millî takım forması giyip bu
maçlarda 45 gol atmayı başarmıştır. ise toplamda 112 kez Fransa millî takım
forması giyip bu maçlarda 45 gol atmayı başarmıştır.
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