İsviçre teknik direktörü Murat Yakın kimdir? Murat Yakın nereli, kaç yaşında?

03 Aralık 2022 Cumartesi, 11:48

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, G Grubu'nda yer alan Sırbistan ve İsviçre takımları Doha'daki Stadyum 974'te karşılaştı. İsviçre takımı teknik direktörü Murat Yakın takımının başında sahaya çıktı.

MURAT YAKIN KİMDİR?

Murat Yakın 15 Eylül 1974 tarihinde Basel'de doğdu. Ailesi aslen Adanalı olan Yakın, profesyonel futbol kariyerine 1992 yılında Grasshopper takımında başladı. 1997-1999 yıllarında Stuttgart'ta, 1999-2000 yıllarında Fenerbahçe'de, 2000 ve 2001-2006 yıllarında Basel'de, ve 2000-2001 yıllarında Kaiserslautern'de top koşturdu. 2006 yılında 31 yaşındayken futbolu bıraktı. Yakın, kariyeri boyunca 274 maça çıktı ve 47 gol attı. İsviçre Milli Takım formasını 49 kez giydi. Murat Yakın, futbolcu Hakan Yakın'ın ağabeyidir. Yakın kardeşler aynı zamanda futbolcu Ertan İrizik'in üvey kardeşidir.

MURAT YAKIN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2006 yılında Concordia Basel takımını çalıştırmaya başlayan Murat Yakın, 2009 yılında Thun takımının başına geçti. Yakın, 2011-2012 yılında Luzern takımını çalıştırdı. 2014-2015 sezonunda Spartak Moskova takımının teknik direktörlüğünü yaptı. Murat Yakın 2021 yılında , İsviçre Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.