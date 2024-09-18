Zorlu arazide hasat başladı: 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini var

Erzincan’da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor.

Zorlu arazide hasat başladı: 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini var
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:46

Yurttaşlar C vitamini deposu kuşburnu meyvesini toplamak için bugünlerde dağlara akın ediyor. Hemen her köyde yetişen ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnu meyvesinin en çok tüketilen formatı olan marmelat yapımı ise zorlu aşamalardan sonra gerçekleşiyor.

Kadınlı erkekli, çocuklu yaşlı gruplar halinde dağlara giderek kuşburnuyu dikenli dallarından tek tek toplayan vatandaşlar birkaç gün içerisinde topladıkları kuşburnuları bu kez yine tek tek temizleyerek suyla birlikte kaynatıyor.

Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnular ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.

Erzincan’da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle ilgi görüyor.


Etiketler: #hasat #kuşburnu #Erzincan

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