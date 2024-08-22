Kasvetli hava sevenlerin mutlaka gitmesi gereken 5 şehir

Yayınlanma: 22.08.2024 - 19:17

Güncelleme: 22.08.2024 - 19:17

Kasvetli havalar, sakinlik arayanlar ve melankolinin tadını çıkaranlar için bir cazibe kaynağıdır. Eğer siz de sisli sabahları ve yağmurlu günleri sevenlerdenseniz, işte kasvetli havasıyla ünlü ve sizi kendine hayran bırakacak 5 şehir...

1. Edinburgh, İskoçya

Edinburgh, tarihi dokusu ve kasvetli havasıyla büyüleyici bir şehir. Yılın büyük bir kısmında bulutlu ve yağmurlu olan Edinburgh, sisli tepeleri, gotik mimarisi ve eski şehir bölgesiyle ziyaretçilerine adeta bir film setindeymiş hissi verir. Gri gökyüzü altında Edinburgh Kalesi’ni keşfetmek, mistik atmosferi sevenler için unutulmaz bir deneyim sunar.

2. Reykjavík, İzlanda

Reykjavík, İzlanda’nın başkenti ve kasvetli hava severler için bir cennet. Soğuk, karanlık ve yağışlı günler burada oldukça yaygındır. Özellikle kış aylarında uzun karanlık geceler ve kısa gri gündüzler, melankolinin ve doğanın vahşi güzelliklerinin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmeldir. Ayrıca kuzey ışıklarının altında sessiz bir akşam geçirmek isteyenler için de Reykjavik biçilmiş kaftandır.

3. Seattle, Amerika Birleşik Devletleri

Seattle, Amerika’nın kuzeybatısında yer alır ve yıl boyunca sık sık yağmur alır. Bu sürekli yağan hafif yağmurlar ve gri bulutlar, şehri kasvetli hava sevenler için cazip kılar. Şehrin kafe kültürü ve sakin atmosferi, yağmurlu bir günde kahvenizi yudumlarken kitap okumanın keyfini çıkarmanız için idealdir. Ayrıca, Puget Sound’un üzerindeki sis ve bulutlu gökyüzü, şehre büyüleyici bir hava katar.

4. Bergen, Norveç

Bergen, Norveç’in batısında yer alan ve “yağmurlu şehir” olarak bilinen bir liman kentidir. Neredeyse yılın her günü yağmur alan Bergen, kasvetli havaların keyfini çıkarmak isteyenler için eşsiz bir destinasyondur. Şehrin eski ahşap evleri ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bryggen bölgesi, gri ve yağmurlu günlerde bile ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Dağlar ve fiyortlarla çevrili bu şehir, doğanın sessizliğini ve melankolisini sevenler için ideal bir kaçış noktasıdır.

5. Dublin, İrlanda

Dublin, İrlanda’nın başkenti ve kasvetli havanın en güzel yaşandığı yerlerden biri. Şehir, yılın büyük bir bölümünde yağmurlu ve bulutludur. Bu hava, Dublin’in tarihi mekanlarını ve şirin publarını keşfetmek için mükemmel bir ortam sunar. Ayrıca, gri ve sisli havalar altında Phoenix Park'ta yürüyüş yapmak ya da Dublin Kalesi’ni keşfetmek, bu kasvetli atmosferi sevenler için unutulmaz anlar yaratır.