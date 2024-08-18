Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri hangileri?

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nın verilerine göre dünyanın en hızlı nüfus artışı yaşayan ülkeleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 05:57
Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri hangileri?
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Dünyanın en kalabalık ülkeleri yıllardır değişmezken, dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri bu ülkeleri geçebilir. CIA verilerine göre dünyanın en hızlı nüfusu artan ülkeleri arasında ilk sırada açlık ve fakirlikle savaşan Güney Sudan var. Ülkede nüfus artış hızı yüzde 4,65 oluyor. Onu ikinci sırada yüzde 3,66 ile Nijer, üçüncü sırada yüzde 3,33 ile Angola takip ediyor. 

En hızlı nüfusu artan ülkeler sırasıyla şu şekilde:

  1. Güney Sudan – yüzde 4,65
  2. Nijer – yüzde 3,66
  3. Angola – yüzde 3,33
  4. Benin – yüzde 3,29
  5. Ekvator Ginesi – yüzde 3,23
  6. Uganda – yüzde 3,18
  7. Kongo Demokratik Cumhuriyeti – yüzde 3,11
  8. Çad – yüzde 3,01
  9. Mali – yüzde 2,9
  10. Zambiya – yüzde 2,83

Yükselen doğum oranları Afrika nüfusunu 1900'lü yıllardan bu yana ona katladı. Ölüm oranlarının azalması, doğum oranlarındaki artışı da katlamış görünüyor.

Aynı verilere göre küresel dünya nüfusu 2080'lerde zirveye ulaşabilir.


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