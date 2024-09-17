Kavak Yelleri'nin Deniz ve Efe'si yıllar sonra ilk kez bir araya geldi!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 08:45

Güncelleme: 17.09.2024 - 09:55

Oyuncuları arasında Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci, Aslı Enver ve Sarp Apak gibi ünlü isimler yer alan Kavak Yelleri, 2007-2011 yılları rasında ekranların en çok izlenen yapılarındandı.

Kavak Yelleri dizisinde Efe rolüne Dağhan Külegeç, Deniz rolüne ise İbrahim Kendirci hayat veriyordu.

Saçlarına ve sakallarına aklar düşen Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, dizi bittikten 13 yıl sonra buluştu.

"NABER DENİZ"

Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ile pozunu Instagram'da 'Naber Deniz' notu ile paylaştı.