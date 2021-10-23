Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı: Feyza Aktan'dan açıklama

23 Ekim 2021 Cumartesi, 13:20

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi. Tarafların hazır bulunduğu duruşma 14 Aralık'a ertelendi.

Ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde oğlunu almak için Aktan'ın evine gittiği ancak eski eşi tarafından darp edildiği ileri sürülmüştü.

"BIKTIM SENDEN, YETER"

İkili arasında yaşanan kavganın görüntüleri de ortaya çıktı. Oğlunu almak için Aktan'ın evine giden Deniz, kapıda beklediği esnada eski eşinin peş peşe tokat atmasıyla neye uğradığını şaşırıyor. Kameraya yansıyan görüntülerde Aktan'ın Deniz'in tişörtünü yırttığı ve 'bıktım senden, ne istiyorsun artık yeter' diye bağırdığı görülüyor.

"HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

Feyza Aktan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Feyza Aktan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.