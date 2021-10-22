Özcan Deniz - Feyza Aktan davasında darp görüntüleri ortaya çıktı

22 Ekim 2021 Cuma, 15:38

Şarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında tanıklar dinlendi.

Deniz'in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasının dördüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada, Özcan Deniz, Feyza Aktan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, gizlilik kararı nedeniyle izleyici ve basın mensupları alınmadı.





Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ve Deniz'in bir çalışanı ile Feyza Aktan'ın annesi tanık olarak dinlendi. Yaklaşık iki saat süren duruşma, tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi. Duruşma çıkışında Özcan Deniz mahkemenin sonuçlanmadığını belirterek duruşmanın ertelendiğini söyledi. Feyza Aktan'ın avukatı ise bir sonraki duruşmada karar çıkmasını beklediklerini belirtti.

DARP ANLARI KAMERADA

İddialara göre, oyuncu Özcan Deniz, 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan’ın evine gitti. Deniz’in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı. Evin kapısının önünde yaşanan tartışmada, Aktan, Deniz’e tokat atarak kıyafetini parçaladı.

Yaşanan olayın ardından Deniz, karakola giderek aktan’dan şikayetçi oldu. İkilinin tartışma anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dava dosyasına giren görüntülerde, Deniz’in ‘oğlumun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme’ dediği, Aktan’ın ise ‘bıktım senden’ diye bağırdığı duyuluyor. Aktan’ın Deniz’e tokat attığı ve kıyafetini parçaladığı anlar da görüntüde yer alıyor.

Görüntülerde, Deniz’in ‘çocuğa vurma’ diye bağırdığı, Aktan’ın ise ‘kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun’ dediği duyuluyor.

