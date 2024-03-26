Kayadan oyma depolarda olgunlaştırılıyor! Yıllık 40 ton üretim...

Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:27

Güncelleme: 26.03.2024 - 13:27

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu 52 yaşındaki Recai Erbişim ve 51 yaşındaki eşi Dilek Erbişim, İstanbul'da yıllarca mesleklerini icra ettikten sonra 2010'da Çanakkale'den, 2015'te ise Konya'dan çiftlik satın aldı.

Kent yaşamının ardından doğal hayata yönelen mühendis çift, besledikleri küçükbaş hayvanların sütünü peynir yapmak için çalışmalara başladı.

Doğal ortamda fermente edilen peynirlerin daha lezzetli olduğunu öğrenen Erbişim çifti, 4 yıl önce üretim için uygun olduğunu düşündükleri Niğde'ye yerleşti. Çift, Niğde Valiliği İl Özel İdaresince Niğde-Kayseri kara yolu üzerinde yapılan kayadan oyma depolarda peynir üretmeye başladı.

Çiftin ürettiği Obruk kaşarı, Niğde beyazı, Niğde mavisi, Tabal ve kütük peyniri, Obruk tulumu ve Kapadokya mağara peyniri, kısa sürede yurt dışından ilgi gördü.

Recai Erbişim, AA muhabirine, Yörük olduğunu ve İstanbul'da yıllarca çalıştıktan sonra eşiyle çiftlik kurma hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Elde ettikleri sütü değerlendirmek için peynir üretmeye başladıklarını, mandıradaki üretimin ardından kaya depolara getirdiklerini anlatan Erbişim, "Burada beyaz bezlere sararak kasalarımıza koyuyoruz. Peynirlerin üzerini önce beyaz bir küf kaplıyor. Sonra mavimsi, yeşilimsi ve en sonunda da kırmızı renk alıyor. Kırmızı renk aldığında peynirler olgunlaşmış demektir. Bunların bezlerini çıkartarak üzerini temizleyip yeniden temiz beze sararak etiketliyoruz. Ardından otel ve restoranlara satış yapıyoruz." diye konuştu.

Erbişim, doğal halinde olgunlaşan ve fermente olan peynirlerin çok lezzetli olduğunu, bunun için de doğal depoları seçtiklerini dile getirdi.

Dedelerinin yaylalara çıktığında yaptığı peynirleri mağaralarda bekleterek olgunlaştırdığını anlatan Erbişim, deponun sıcaklığının 8-12 derece, yazın nemin yüzde 99 olduğunu belirtti.

Erbişim, nemin kışın düştüğünü ifade ederek, bu sıcaklık özelliklerinde peynirlerin mükemmel bir şekilde olgunlaştığını aktardı.

Peynirlerin yaklaşık 6 ayda olgunlaştığına değinen Erbişim, şunları kaydetti:

"Yurt dışına satışımız yok, hedefimiz yurt dışına göndermek. Geçenlerde İtalyan bir şef peynirlerimizi inceledi, çekim yaptı ve çok beğendi. Peynirlerimizi İtalya'ya götürdü. Amerika'ya da gitti peynirlerimiz. Orada otel ve restoran gruplarına satış yapan bir firmaya gönderdik. Peynirlerimiz her yerden talep ve beğeni görüyor. Şu anda otel ve restoran gruplarına satış yapıyoruz. İstanbul, Ankara, Bodrum, Marmaris, İzmir, Antalya buralara çok yoğun şekilde satıyoruz."

"YILLIK 40 TON CİVARI PEYNİR ÜRETİYORUZ"

Erbişim, taleplere yetişemediklerini anlatarak, "İhracat yapabilecek seviyeye geldik. Hazırlık içerisindeyiz. Şu anda yıllık 40 ton civarı peynir üretiyoruz." dedi.

Dilek Erbişim de eşiyle üniversiteden sınıf arkadaşı olduklarını ve her şeyi beraber yaptıklarını söyledi.

Ürettikleri peynirleri depoda olgunlaştırdıklarını anlatan Erbişim, "İlk başta mekanik tesisat yapıyorduk, 'Nereden çıktı?' bu dedim. Önce biz hayvancılıkla başladık ama şu anda peynirlerimizi müşterilerin beğenmesi ve teşekkür etmesi beni onurlandırıyor ve çok mutlu oluyorum. Daha bir zevkle sarılıyorum, daha çok peynir yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.