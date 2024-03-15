Lezzetinin sırrı peynirinde saklı: Kars böreği tarifi
Kars böreği, Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Kars ilinin unutulmaz bir lezzetidir. Özellikle Kars gravyer peyniri ile hazırlanan bu börek, hem lezzetli hem de besleyici bir yemektir. Kars böreğinin ince hamuru, içerisindeki bol gravyer peyniriyle birleşerek enfes bir tat sunar. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu lezzet, hem kahvaltılarda hem de özel davet sofralarında sıklıkla tercih edilir.
Kars böreği, yöresel lezzetler arasında önemli bir yere sahip olup, Kars mutfağının özgün tatlarından biridir. Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kars Böreği ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, lezzetiyle damak çatlatan bu börek nasıl yapılır? İşte leziz Kars Böreği tarifi...
KARS BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
5 adet yumurta
2,5 su bardağı süt
50 gram tereyağı (eritilmiş)
1,5 su bardağı un
1 tutam tuz
100 gram Kars gravyer peyniri
50 gram tereyağı (eritilmiş) (katların arasına)
KARS BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI
Yumurta, yağ ve sütü çırpın.
Unu, tuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Yanmaz tavaya kepçe yardımıyla alıp dağıtın ve önlü arkalı pişirin.
Hamurların arasına yağ sürün ve rendelenmiş peynir ekleyip üst üste koyun.
Son kata peynir eklemeyin. 180 derecede 15 dakika pişirin.
Kars böreği tarifiniz hazır.
Afiyet olsun!
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