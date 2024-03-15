Lezzetinin sırrı peynirinde saklı: Kars böreği tarifi

Kars böreği, Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Kars ilinin unutulmaz bir lezzetidir. Özellikle Kars gravyer peyniri ile hazırlanan bu börek, hem lezzetli hem de besleyici bir yemektir. Kars böreğinin ince hamuru, içerisindeki bol gravyer peyniriyle birleşerek enfes bir tat sunar. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu lezzet, hem kahvaltılarda hem de özel davet sofralarında sıklıkla tercih edilir.