Kars peynirinin çıkış noktası: Boğatepe Köyü

Kars'a bağlı olan Boğatepe Köyü, doğal güzellikleri ve tarihi alanlarıyla adeta bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu köy, kültür turizmi açısından büyük öneme sahiptir. Köy, kendine özgü taş evleri, yöresel lezzetleri ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyüler. Özellikle ünlü Kaşar peyniriyle meşhur olan bölge, lezzet tutkunlarını memnun etmektedir. Boğatepe Köyü, dört mevsim boyunca ziyaretçilere eşsiz güzellikler sunmaktadır.

Köy, Rusça kökenli eski adı Büyük Zavot ile de bilinir ve Kars merkeze yaklaşık bir saatlik mesafededir. Ancak Boğatepe'yi diğer köylerden ayıran en önemli özellik, ülkemizde tek olan orijinal Kars Gravyer peynirinin üretildiği nokta olmasıdır. Bu özelliğiyle peynir tutkunlarının yanı sıra tarih ve kültür meraklılarının da ilgisini çeker. Boğatepe Köyü, doğal güzellikleri, tarihi atmosferi ve benzersiz peyniriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar.