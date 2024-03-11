Kars peynirinin çıkış noktası: Boğatepe Köyü
Kars'ın mistik güzellikleri arasında gizlenmiş olan Boğatepe Köyü, muhteşem doğası ve tarihi dokusuyla gezginler için benzersiz bir destinasyondur. Yemyeşil tepelerle çevrili, tarihi yapıları ve doğal zenginlikleriyle büyüleyici bir atmosfere sahiptir.
Kars'a bağlı olan Boğatepe Köyü, doğal güzellikleri ve tarihi alanlarıyla adeta bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu köy, kültür turizmi açısından büyük öneme sahiptir. Köy, kendine özgü taş evleri, yöresel lezzetleri ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyüler. Özellikle ünlü Kaşar peyniriyle meşhur olan bölge, lezzet tutkunlarını memnun etmektedir. Boğatepe Köyü, dört mevsim boyunca ziyaretçilere eşsiz güzellikler sunmaktadır.
Köy, Rusça kökenli eski adı Büyük Zavot ile de bilinir ve Kars merkeze yaklaşık bir saatlik mesafededir. Ancak Boğatepe'yi diğer köylerden ayıran en önemli özellik, ülkemizde tek olan orijinal Kars Gravyer peynirinin üretildiği nokta olmasıdır. Bu özelliğiyle peynir tutkunlarının yanı sıra tarih ve kültür meraklılarının da ilgisini çeker. Boğatepe Köyü, doğal güzellikleri, tarihi atmosferi ve benzersiz peyniriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar.
Boğatepe Köyü, adeta Alpleri andıran doğal güzellikleriyle Kars'a giden yerli ve yabancı turistlerin mutlaka görmesi gereken bir destinasyondur. Köyün hikayesi, 93 Harbinden sonra Kars'a yerleşen Malakanlar ile başlar. Malakan halkı, köyde süt işlemeye başlar ve bu süreçte Tiflis ile Kars arasında başlayan posta yolu, atlı tramvayın aktarma ve mola istasyonu olarak kurulur. İşte bu dönemde, İsviçreli iş insanları bu bölgeyi keşfeder. Malakan halkının ürettiği bol miktardaki sütü işlemek için kurulan gravyer peyniri fabrikası ve ardından mandıra kurulmasıyla köyde esas yerleşim başlar. Bu tarihi süreç, Boğatepe Köyü'nün bugünkü önemli kültürel ve tarihi birikimini oluşturur.
Sene 1917’de Bolşevik Devrimi’nden sonra Ruslar geri çekiliyor ve Malakan halkı Rusya’ya yeniden dönüyor. Böylece Kars’ın nüfusu tekrardan Türk halkı çoğunluğuna kavuşuyor. Malakan halkından sonra Karapapaklar Kars’a yerleşiyor. Bu sayede süt ile peynir üretimi hiç durmaksızın devam ediyor. Cumhuriyet Zamanı peynirciliğin başlatılarak geliştirilmesine öncü olan Boğatepe Köyü’nde 2005 senesinde Ülkemizin ilk peynir müzesi olan Zavot Eko Müzesi kuruluyor.
Boğatepe Köyü, ekonomisinin büyük bir kısmını tarım ve hayvancılığa dayandırmaktadır. Özellikle süt ve peynircilik, gelir getiren başlıca iş kolları arasındadır. Köy, gravyer ve kaşar gibi peynirlerin üretildiği bir merkez konumundadır ve bu nedenle hem yerli hem de yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Boğatepe Köyü'nde keşfedilmesi gereken pek çok nokta bulunmaktadır.
Öncelikle, Türkiye'de ilk ve tek peynir müzesini ziyaret etmek için Boğatepe Köyü'nde bulunan müzeye gitmek gerekmektedir. Köyde 16 farklı çeşit peynir üretilmektedir, ancak en popüler olanı gravyer peyniridir. Bu eşsiz lezzeti kahvaltıda denemek mümkündür.
Boğatepe Köyü, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yöresel lezzetleriyle Kars'ın gizli bir cennetidir. Buraya yolunuz düşerse, şehrin karmaşasından uzaklaşıp, doğanın sakinliğinde ruhunuzu dinlendirebilir ve unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.
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