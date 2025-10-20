Kaza geçiren Tom Holland sete döndü: 'Örümcek Adam' çekimleri devam ediyor

Tom Holland, geçtiğimiz aylarda geçirdiği çekim kazasının ardından hastanede tedavi görmesinin ardından sete geri döndü. 29 yaşındaki oyuncu, dün İskoçya’da ikonik 'Örümcek Adam' kostümünü giyerek bol aksiyonlu sahneleri çekerken görüntülendi.

Sete, ilk kez katılan 'Stranger Things' yıldızı Sadie Sink de eşlik etti. 23 yaşındaki Sink, Glasgow şehrinde kurulan sette ekip ile sohbet ederken kameralara yansıdı.

Holland, Marvel’in önümüzdeki temmuz ayında vizyona girmesi planlanan filmi sırasında yüksekten sarkarken kayışın gevşemesi sonucu hafif bir beyin sarsıntısı geçirmiş ve çekimler geçici olarak durdurulmuştu. İngiltere’nin Watford kentindeki Leavesden Stüdyoları’nda yaşanan kazanın, yapımcıları yaklaşık 14 milyon dolar zarara uğrattığı belirtilmişti.

Çekimler, Holland’ın sağlığının iyi olmasıyla yeniden başladı ve oyuncu aksiyon dolu sahnelerde rol almaya devam ediyor.