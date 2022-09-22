Kaza geçirmişti: Acun Ilıcalı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Geçtiğimiz gün kızı Banu Ilıcalı Ceyhun ile motor kazası geçiren ve kolu kırılan Acun Ilıcalı, başarılı geçen ameliyatın ardından hastaneden taburcu oldu. Koluna platin takılan Ilıcalı, kazaya karışan şoförden şikayetçi olmadı.
Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
TABURCU OLDU
Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kolunun kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcı, önceki gün başarılı bir operasyon geçirdi. Kolu kırılan ve koluna ameliyatla platin takılan Ilıcalı hastaneden taburcu edildi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Öte yandan Ilıcalı'nın sürücü Recep K.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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