Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den duygulandıran paylaşım

22 Kasım 2022 Salı, 08:38

Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonrası meydana gelen feci kazada minibüste bulunan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise hastaneye kaldırıldı.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Bugün sosyal medyadan bir paylaşım yapan Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Begüm Öner, hayatını kaybeden oyuncu Tolga Güleryüz ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

"SENİ ÇOK SEVDİM HEP SEVECEĞİM"

Begüm Öner sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bana siyah-beyaz yap bunu derdin ama ben senin enerjine neşene gölge düşürmek istemedim be Tolgiş… Seni çok sevdim hep de çok seveceğim."

Begüm Öner bir başka paylaşımında ise "Hiç yakışmadı bu sana be! İnanmak imkansız boşluğun çok büyük. Çok güzel hayallerimiz vardı bizi bekleyen. Vedan çok ani. Şakaların kulaklarımdan hiç eksilmeyecek çok anacağız seni ama çok sensiz, çok buruk, çok yarım… Gittiğin yerde çok mutlu ol emi" ifadelerini kullandı.

"IŞIKLAR İÇİNDE UYU TOLGA'M"

Kazada yaralanan Melis İşiten yaptığı paylaşımda "Seni seviyorum. Işıklar içinde uyu Tolga'm" notunu ekledi.

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY YAŞADIK"

İşiten, "Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükredip hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık... Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum" mesajını paylaştı.

"HAYAT BUGÜN DEĞİŞTİ"

Bir diğer paylaşımında ise İşiten, "Buna yazamam bir şey. Sen hep bizimle olacaksın. Hayat bugün değişti" ifadelerini kullandı.

"BUNU YAZARKEN HALA İNANAMIYORUM"

Kazada yaralanan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy ise sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirerek, "Canım çok acıyor; ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım, ama sen olmayacaksın… çok hayallerimiz, umutlarımız geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum…. Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni… Ama çok…." ifadelerini kullandı.

KAZADAN 10 DAKİKA ÖNCESİNİ ANLATTI: BANA ELİNİ VERSENE

Öte yandan Fersoy, kazadan 10 dakika öncesini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklıma gelmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım, kazadan 10 dakika önce bana elini versene dedin. Anlamadım... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga... Çok yanıyorum"

TOLGA GÜLERYÜZ'ÜN EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün yaptığı kazada hayatını kaybeden ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz'ün, oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi olduğu öğrenildi.

Bu zamana kadar birçok projede yer alan Gülmez, 2015-2017 yılları arasında Tolga Güleryüz ile evli kalmıştı. Eski eşinin acı haberini alan Zeynep Gülmez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Güleryüz'e veda etti.

Yaşadığı acıyı paylaşan oyuncu, "Kabullenmek çok zor, acıyı yazmak... Kelimeler anlamsız gelir, boş... Ben seni affettim, affet beni" ifadelerini kullandı.

SERGEN DEVECİ İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Amasya'da trafik kazasında yaralanan ve Amasya Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncu Sergen Deveci'nin İstanbul’daki özel bir hastaneye sevki için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak talebinde bulunuldu. Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirilen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel hastaneye gönderildi.

Yaralılardan sürücü Aykut Bektaş, Melis İşiten ile Filiz Özbek tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.