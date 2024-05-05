Kazanılması en zor 10 üniversite
Üniversiteye nerede gideceğinizi seçmek, bir kişinin hayatındaki en önemli kararlardan biri olmaya devam ediyor. Doğru okul, ödüllendirici bir kariyere giden yolu açabilir; yanlış olan mezununu pişmanlık içinde bırakabilir. İşte, kazanılması en zor 10 üniversite...
Üniversitelerin öğrencilere yeni bakış açıları ve düşünce biçimleri kazandırmak gibi özellikleri de var. Haliyle çeşitli bakımlardan benzerlerinden ayrılan, söz gelimi öğrencilerine hem parlak bir kariyer vadeden ve hem de onların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan üniversitelere rastlamak mümkün. Yüksek notların yanında öğrencilerinden keskin bir zeka veya bazen kabarık bir cüzdan talep eden kurumlar da var. Peki, kazanması en zor üniversiteler hangileri?
Minerva Üniversitesi (San Francisco, Kaliforniya)
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Pasadena, Kaliforniya)
Stanford Üniversitesi (Stanford, Kaliforniya)
Harvard Üniversitesi (Cambridge, Massachusetts)
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Cambridge, Massachusetts)Columbia Üniversitesi (New York, New York)
Princeton Üniversitesi (Princeton, New Jersey)
Yale Üniversitesi (New Haven, Connecticut)
Brown Üniversitesi (Providence, Rhode Island)
Pensilvanya Üniversitesi (Philadelphia, Pensilvanya)
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