Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor: Oyuncusu da belli oldu

25 Haziran 2005 yılında, 33 yaşındayken hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin ‘Şair Ceketli Çocuk’ lakaplı sanatçısı Kazım Koyuncu’nun hayatı sinemaya aktarılıyor.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, “Kâzım” adlı filmin yönetmeni sanatçının hemşerisi, ödüllü yönetmen Özcan Alper olacak.

Uzun süredir projenin üzerinde çalışan yönetmen verdiği röportajlarda “Tanıdığın ve idolün olan bir sanatçının hayatını çekmek çok zor. Belli bir zaman geçmesi gerekiyordu” demişti.

BAŞROL BELLİ OLDU

Unutulmaz sanatçı Kazım Koyuncu’nun hayatını canlandıracak oyuncu da belli oldu. Role oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hayat verecek.

Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in yazdığı film için kampa giren Üzümoğlu bir süredir Uğur Baburhan’dan şan eğitimi alıyor.

Üzümoğlu’nun yüzüne Kazım Koyuncu’ya benzemesi için özel bir makyaj tekniği uygulanacak. Oyuncu görüşmeleri süren filmin bu yaz çekilmesi planlanıyor.