'Keanu Reeves, Matrix gelirinin yüzde 70'ini bağışladı' iddiası asılsız çıktı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 17:49

Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, geçen haftalarda Matrix'ten kazandığı 14 milyon doları, kanser hastaları için ilaç üreten ve tedavi geliştiren bir merkeze bağışladığı iddialarıyla gündeme geldi. Ancak ünlü oyuncu, Matrix gelirini kanser araştırmalarına bağışladığı haberlerini yalanlandı.

'HİKAYE GERÇEK DEĞİL'

NTV'’nin aktardığı habere göre Reeves'in menajeri de "Hikaye gerçek değil. Keanu Reeves maaşının yüzde 70'ini bir hayır kurumuna bağışlamadı" şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan Reeves'in ilk Matrix filminden beri kız kardeşinin aynı hastalıkla mücadele etmesi sebebiyle kurduğu, yine kanser çalışmaları yürüten ve hayırlar yapan adı gizli bir kurumu var. İsminin kurumla beraber anılmasını istemeyen Reeves, sadece kurumun işini yapmasını istiyor.

Keanu Reeves yıllardır gizlice yaptığı bağış ve yardımlarla gündemde. Özellikle çalışma arkadaşları oyuncunun bonkörlüğünü ve alçak gönüllülüğünü övmekten geri durmuyor.

"BÖYLE DURUMLARDA ADIMIN DUYULMASINDAN HOŞLANMIYORUM"



Reeves, Ladies Home Journal'a 2009'da verdiği demeçte, "Beş ya da altı yıldır faaliyet gösteren özel bir vakfım var. Bu vakıf, birkaç çocuk hastanesine ve kanser araştırmalarına yardımcı oluyor" demiş, "Böyle durumlarda adımın duyulmasından hoşlanmıyorum. Vakfın bu konuda gizliliğini devam ettirmesine izin verdim" diye eklemişti.



KAZANCINI EKİBE DAĞITMIŞTI

Ünlü oyuncu, Matrix'den kazandığı 114 milyon doların 80 milyon dolarını, özel efekt ve makyaj personeline vermişti. Çünkü Reeves’e göre, kendisinden daha büyük ve önemli bir rol oynamışlardı. ‘Yedek Oyuncular’ ve ‘Şeytanın Avukatı’ filmlerinde çalışırken, Gene Hackman ve Al Pacino gibi oyuncuların dahil olması için kendi bütçesinden gönüllü olarak kesinti verdi. 2009 yılında “5 ya da 6 yıldır çalışan gizli bir kurumum var. Birçok çocuk hastanesine ve kanser çalışmalarına yardım ediyor” şeklinde açıklamıştı.

Ayrıca, ailesinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını öğrendiği, Matrix'deki bir set çalışanına yardım ettiğini de çoğu kişi biliyor. Reeves, yaklaşık 350 milyon dolarlık bir serveti olmasına rağmen, düzenli olarak metroyu kullanırken görüntüleniyor.

Son olarak 'John Wick 4' filminin çekimlerini tamamlayan yıldız oyuncu Keanu Reeves ekibe saat hediye etmişti. Saatin tanesinin 9 bin dolar (yaklaşık 86 bin TL) olduğu ortaya çıkmıştı.