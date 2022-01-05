Matrix yıldızı Keanu Reeves ilk kez dizide oynayacak
Fenomen Matrix serisinin yıldızı Keanu Reeves, ilk kez bir diziyle ekrana çıkmaya hazırlanıyor. The Devil in The White City adlı dizinin yapımcısı da Leonardo DiCaprio.
Matrix’in dünyaca ünlü yıldızı Keanu Reeves, ilk kez bir diziyle ekrana
gelecek. Matrix: Resurrections filmiyle beyazperdede seyirci karşısına çıkmaya
devam eden 57 yaşındaki Kanadalı aktör, Hulu adlı dijital platform için çekilecek
The Devil in The White City adlı dizide rol alacak. Bu, Reeves’in ilk
televizyon yapımı olacak.
NTV’de yer alan habere göre; The Devil in the White City,
1893 Chicago Dünya Fuarı’nda kaderleri sonsuza kadar birbirine bağlanan bir
mimar ve bir seri katil olan iki adamın gerçek hikayesini anlatıyor.
YAPIMCI KOLTUĞUNDA DICAPRIO OLACAK
Hikaye, izleyiciyi parıltılı bir çağda cinayet, romantizm ve
gizem turuna çıkarıyor.
Dizinin yapımcılığını Oscar’lı ünlü aktör Leonardo DiCaprio
üstleniyor.
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