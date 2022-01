Matrix yıldızı Keanu Reeves ilk kez dizide oynayacak

05 Ocak 2022 Çarşamba, 00:00

Matrix’in dünyaca ünlü yıldızı Keanu Reeves, ilk kez bir diziyle ekrana gelecek. Matrix: Resurrections filmiyle beyazperdede seyirci karşısına çıkmaya devam eden 57 yaşındaki Kanadalı aktör, Hulu adlı dijital platform için çekilecek The Devil in The White City adlı dizide rol alacak. Bu, Reeves’in ilk televizyon yapımı olacak.

NTV’de yer alan habere göre; The Devil in the White City, 1893 Chicago Dünya Fuarı’nda kaderleri sonsuza kadar birbirine bağlanan bir mimar ve bir seri katil olan iki adamın gerçek hikayesini anlatıyor.

YAPIMCI KOLTUĞUNDA DICAPRIO OLACAK

Hikaye, izleyiciyi parıltılı bir çağda cinayet, romantizm ve gizem turuna çıkarıyor.

Dizinin yapımcılığını Oscar’lı ünlü aktör Leonardo DiCaprio üstleniyor.