'Kebapçı fotoğrafı' uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı
Bir sokak satıcısının dumanların arasında yemek hazırladığı fotoğraf, yılın en büyük yemek fotoğrafçılığı ödüllerinden birini kazandı.
Bir sokak satıcısının dumanların arasında yemek hazırladığı fotoğraf, yılın en büyük yemek fotoğrafçılığı ödüllerinden birini kazandı.
2022 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Ödülü'nü, Keşmir'in Hindistan tarafından yönetilen bölümündeki Srinagar'da çektiği fotoğrafla Debdatta Chakraborty kazandı.
Hint fotoğrafçı kareyi, gece saatlerinde işlek bir caddede sokak satıcıları mangallarını ısıtmaya başlarken çekti.
Ödülün kurucusu ve direktörü Caroline Kenyon "Günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla konfor ve sevgiye ihtiyacımız var" dedi ve ekledi:
"Bu fotoğrafta bizi rahatlatacak çok şey var: Dalgalanarak etrafı saran duman, altın rengi tonları, kebapçının yemeği ikram etmeye hazırlanırkenki yüz ifadesi…
"Şişlerden fırlayan kıvılcımlar o kokuyu neredeyse burnumuza kadar getiriyor. Sıcak ve leziz bir aroma hayal ediyoruz.
"Nazik fakat güçlü bu fotoğraf ruhumuzu doyuruyor."
60 ülkeden binlerce fotoğrafın gönderildiği yarışmanın kazananları, internet üzerinden düzenlenen bir törenle açıklandı.
Bazı kategorilerin kazananları ve fotoğrafçıların açıklamaları şöyle:
KUTLAMA YEMEĞİ: GELENEKSEL HÜNER, ÇEN YING, ÇİN
MASADA YEMEK: CAKA SATMA, JOHN CAREY, BİRLEŞİK KRALLIK
FUJİFİLM İNOVASYON ÖDÜLÜ: CENTRAL PARK, YULIY VASILEV, BULGARİSTAN
CLAIRE AHO KADIN FOTOĞRAFÇI ÖDÜLÜ: MASADA, MARGUERITE OELOFSE, GÜNEY AFRİKA
TELEFON ÇEKİMİ: KURUTULAN BALIKLAR, KASIA CIESIELSKA-FABER, BİRLEŞİK KRALLIK
GIDA POLİTİKASI: RÜYALARIN TERK ETTİĞİ YER, K M ASAD, BANGLADEŞ
YEMEK STİLİSTİ ÖDÜLÜ: SEBZELİ YAZ TURTASI, CAROLIN STROTHE, ALMANYA
ÇOCUK FOTOĞRAFÇI ÖDÜLÜ: BALIK AYIKLAMA, RUPKATHA ROY BARAI, BANGLADEŞ
ŞARAP FOTOĞRAFI ÖDÜLÜ: CORTON TEPESİ'NDE BUDAMA, JON WYAND, BİRLEŞİK KRALLIK
Bütün fotoğraflar yarışmanın izniyle kullanılmıştır. Finalistlerin de yer alacağı bir sergi, 20 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Bristol'daki Kraliyet Fotoğrafçılık Topluluğu'nda ziyaret edilebilir.
Video Haberler
- Kedi katiline 2 yıl hapis
- Karaismailoğlu'nun 'hızlı tren' açıklaması gündem oldu
- İstanbul'da korkutan görüntü
- A Haber'den 'motosiklet' haberine açıklama
- Meksika’da askeri helikopter düştü
- Polisten sabaha karşı dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
- Polisten sabaha karşı dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
- Heybeliada'da hat patladı, lağım suyu yüzeye çıktı
- Oyuncu Emre Kınay’ın yargılandığı davada karar açıklandı
- İzmir'de aynı binaya 51. kez kez kumar baskını
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Patateste kanser ihtimali
- Kılıçdaroğlu artık aday
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi itirafçı çıktı
- Kazaya davetiye çıkaran pist
- Gezi Davası protestosuna polis saldırısı
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma