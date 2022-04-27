'Kebapçı fotoğrafı' uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:53

Debdatta Chakraborty

Bir sokak satıcısının dumanların arasında yemek hazırladığı fotoğraf, yılın en büyük yemek fotoğrafçılığı ödüllerinden birini kazandı.

2022 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Ödülü'nü, Keşmir'in Hindistan tarafından yönetilen bölümündeki Srinagar'da çektiği fotoğrafla Debdatta Chakraborty kazandı.

Hint fotoğrafçı kareyi, gece saatlerinde işlek bir caddede sokak satıcıları mangallarını ısıtmaya başlarken çekti.

Ödülün kurucusu ve direktörü Caroline Kenyon "Günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla konfor ve sevgiye ihtiyacımız var" dedi ve ekledi:

"Bu fotoğrafta bizi rahatlatacak çok şey var: Dalgalanarak etrafı saran duman, altın rengi tonları, kebapçının yemeği ikram etmeye hazırlanırkenki yüz ifadesi…

"Şişlerden fırlayan kıvılcımlar o kokuyu neredeyse burnumuza kadar getiriyor. Sıcak ve leziz bir aroma hayal ediyoruz.

"Nazik fakat güçlü bu fotoğraf ruhumuzu doyuruyor."

60 ülkeden binlerce fotoğrafın gönderildiği yarışmanın kazananları, internet üzerinden düzenlenen bir törenle açıklandı.

Bazı kategorilerin kazananları ve fotoğrafçıların açıklamaları şöyle:

BBC

KUTLAMA YEMEĞİ: GELENEKSEL HÜNER, ÇEN YING, ÇİN

Chen Ying "Fujian'daki Şianlian Köyü'nde küçük bir çiftlik evinde çekilen bu fotoğrafta bir aile, Çin usulü pirinç veya fasulyeyle doldurulan mantılarını hazırlamak için bir araya gelmiş. Kırmızı hamura tahta çubuklarla talih veya mutluluk yazıyor, sonra da buharda pişiriyorlar."

MASADA YEMEK: CAKA SATMA, JOHN CAREY, BİRLEŞİK KRALLIK

John Carey "The Ritz otelinin restoranında, masanın yanında yemek hazırlanması deneyimin büyük bir parçası."

FUJİFİLM İNOVASYON ÖDÜLÜ: CENTRAL PARK, YULIY VASILEV, BULGARİSTAN

Yuliy Vasilev "Bu fotoğraf benim Foodtopia projemin bir parçası. Bu projede gıdalarla minyatür bir dünya yaratıyorum."

CLAIRE AHO KADIN FOTOĞRAFÇI ÖDÜLÜ: MASADA, MARGUERITE OELOFSE, GÜNEY AFRİKA

Marguerite Oelofse "Afrika kökenini Fransız post-empresyonist sanatçısı Henri Matisse'ten bir dokunuşla kutlamak. Fotoğraflarımdaki ressamvari estetik cüretkar renkler, formlar ve desenlerle birlikte üç boyutlu bir his yaratıyor. Bu öğeler bizim geniş Güney Afrika kültürümüzün doğal parçası. Masada, özgürlüğümüzün meyvesini kutlamayı amaçlıyor."

TELEFON ÇEKİMİ: KURUTULAN BALIKLAR, KASIA CIESIELSKA-FABER, BİRLEŞİK KRALLIK

Kasia Ciesielska-Faber "Norveç'in Lofoten takımadalarında kurutulmakta olan balıkları her yerde görebilirsiniz. Hava o kadar soğuk ki, kurutmak için tuz veya ise de ihtiyaç duyulmuyor. Hava tam dışarıda balık kurutma havası."

GIDA POLİTİKASI: RÜYALARIN TERK ETTİĞİ YER, K M ASAD, BANGLADEŞ

K M Asad "Küçük kız ablasıyla birlikte Dakka'da sarnıçtan su alıyor. Gecekondu mahallelerinde insanlar içme suyuna yalnızca sabahları ve akşamları erişebiliyor."

YEMEK STİLİSTİ ÖDÜLÜ: SEBZELİ YAZ TURTASI, CAROLIN STROTHE, ALMANYA

Carolin Strothe "Yazı bu güzel sebzeli turtayla kutluyorum. Üzerinde buffalo mozzarella peyniri, feta peyniri, ata tohumundan yapılma domates, bezelye, yeşil soğan ve mısır çiçeği bulunuyor."

ÇOCUK FOTOĞRAFÇI ÖDÜLÜ: BALIK AYIKLAMA, RUPKATHA ROY BARAI, BANGLADEŞ

Rupkotha Roy Barai "Köylüler yakaladıkları balıkları ayıklıyor."

ŞARAP FOTOĞRAFI ÖDÜLÜ: CORTON TEPESİ'NDE BUDAMA, JON WYAND, BİRLEŞİK KRALLIK

Jon Wyand "Burgonya'daki Corton Tepesi'ndeki bağlarda budanan asma dalları"

Bütün fotoğraflar yarışmanın izniyle kullanılmıştır. Finalistlerin de yer alacağı bir sergi, 20 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Bristol'daki Kraliyet Fotoğrafçılık Topluluğu'nda ziyaret edilebilir.