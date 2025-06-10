Cumhuriyet Gazetesi Logo
Keçi inadı, Şanslı’yı hayatta tuttu: Kurbanlığını kesmeye kıyamadı

Keçi inadı, Şanslı’yı hayatta tuttu: Kurbanlığını kesmeye kıyamadı

10.06.2025 11:17:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Keçi inadı, Şanslı’yı hayatta tuttu: Kurbanlığını kesmeye kıyamadı

Trabzon’un Tonya ilçesinde besici Mustafa Aydın’ın (30) Kurban Bayramı için aldığı keçisi ahırdan kaçıp kayboldu. Ormanda 18 gündür aranan keçi, mahsur kaldığı kayalıktan AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. 'Şanslı' adını verdiği keçiyi beslemeye karar veren Aydın, "Kesilmekten kurtulduğu için adını ‘Şanslı’ koyduk. Ölene kadar ona bakacağım" dedi.

Tonya ilçesi Melikşah Mahallesi’nde besicilik ve tarımla uğraşan Mustafa Aydın, Kurban Bayramı öncesi yayladan aldığı keçiyi, ahırında bekletti. Bayrama günler kala, ipini çözüp ormana kaçan keçinin ahırda olmadığını fark eden Aydın ve yakınları, çevrede arama yaptı. Ormanda 18 gün iz süren Aydın, keçinin yaklaşık 50 kilometre katedip, ulaşılması güç sarp kayalıkta mahsur kaldığını fark etti. Aydın, kayalık zirvesinde 3 gün mahsur kalan keçisi için AKUT ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin operasyonuyla keçi, iplerle bağlandığı kayalıktan kurtarıldı. Aydın, teslim aldığı keçisini orman patikasında sırtında taşıyıp, yeniden ahıra koydu. Aydın, 'Şanslı' adını verdiği keçisini ise beslemeye karar verdi. Ahırdan firar eden 'Şanslı'nın hayatta kalma çabası, 7 yıl önce Rize'de girdiği denizden Trabzon'a kadar yüzerek kesilmekten kurtulup, şarkıcı Haluk Levent'in desteğiyle barınağına yerleştirilen fenomen boğa 'Ferdinand'ı anımsattı.


‘ŞANSLI’YI ASLA SATMAYACAĞIM’

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Aydın, “Keçiyi yayladan kurbanlık olarak getirmiştim. Ahırdan ipi çözüp kaçtı, yaklaşık 50 kilometrelik yol katederek günlerce ormanda dolaşıp, 3 gün ise kayada mahsur kaldı. 18 gün boyunca onu aradık, sonunda bulduk. Bulunduğu dağ arasına biz inemedik. Kendi imkanlarımızla kurtaramayınca AKUT ekibini aradık, sağ olsunlar yardımcı oldular. Ekipler, buraya gelerek keçiyi mahsur olduğu yerden canlı bir şekilde çıkardı. Kurban Bayramı’nda kesilecekti. Böyle bir olay olunca gönlümüz razı gelmedi. Kesilmekten kurtulduğu için adını ‘Şanslı’ koyduk. Ölene kadar ona bakacağım. Şanslı’yı asla satmayacağım” dedi.

‘FERDİNAND GİBİ YAŞAYACAK’

Şanslı'nın fenomen boğa Ferdinand gibi hayatta kalacağını söyleyen Aydın, "Bayramda başka bir kurban kestik. Şanslı, 18 gün ormandaki kurt ve çakallarla mücadele etti. Diğer hayvanlarımıza alışmasını bekliyoruz. Ormanda korkup, kaçtığı için ürkek bir hayvan oldu. Şanslı’yı yayladaki sürümüze getireceğiz. 'Olur da bir kez daha kaçar' diye, onu bulabilmemiz için boynuna zil bağladım. Gittiği yerler belli olsun istedim. Aç ve susuz kalınca biraz zayıfladı. Yıllar önce yüzerek gelen kurbanlık bir boğa vardı, Haluk Levent onu sahiplenmişti. Şanslı da onun gibi kesilmekten kurtuldu. Şanslı da boğa Ferdinand gibi yaşayacak" diye konuştu.

Aydın’ın annesi Havva Aydın da keçinin bulunmasına çok sevindiğini belirterek, "Uzun zamandır keçiyi arıyoruz. Oğlum yemek bile yiyemedi. ‘Onu bulacağım’ dedi. Ekipler yardımcı oldu. Keçiyi buldu, aldı ve geldi. Bulununca çok mutlu oldum. Adını 'Şanslı' koyduk. Onu saklayacağız, satmayacağız" dedi.

İlgili Konular: #Keçi

İlgili Haberler

Bakan açıkladı: Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak
Bakan açıkladı: Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yıl başlattığımız yeni uygulama ile karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin, ellerindeki kurbanlıkları karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız" dedi.
Bayramın ikinci gününde kurban fiyatlarında yarıya yakın düşüş!
Bayramın ikinci gününde kurban fiyatlarında yarıya yakın düşüş! Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde Adana'da koyun ve keçi fiyatlarının yüzde 40 düşerek 13-15 bin TL'ye kadar gerilediği görüldü.
Kurban pazarında besiciden ESK'nin kurban alış fiyatlarına tepki: 'Hayvanı Et ve Süt Kurumu’na verene kadar garibana veririm, sevap alırım'
Kurban pazarında besiciden ESK'nin kurban alış fiyatlarına tepki: 'Hayvanı Et ve Süt Kurumu’na verene kadar garibana veririm, sevap alırım' Kurban Bayramı üçüncü gününde Ankara’daki Mühye Köyü’ndeki kurban pazarında kurbanlık satışlarındaki durgunluk devam ediyor. Besici, üreticinin elinde kalan kurbanlıkları satın alacağını açıklayan Et ve Süt Kurumu'nun verdiği fiyatlara tepki gösterdi.