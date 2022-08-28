KeçiFest'te sahne alan Moğollar'dan Gülşen'e destek: 'Kesseler de cezayı vazgeçmeyeceğiz'
İzmir'de "Biat Değil İnat" sloganıyla on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen KeçiFest'te tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’na destek geldi. Moğollar Grubu, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan şarkıcı Çolakoğlu’nun dev fotoğrafını sahneye yansıttı.
Efes Selçuk Pamucak Sahili'nde, 27 Ağustos Cumartesi akşamı on binlerce kişiye kapılarını açan KeçiFest, ilk kez çadır konaklamalı olarak müzikseverlere ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu festivalin ilk gününde binlerce kişi konserlerle eğlendi. Heykeltıraş ve ressamların çalışmaları da ilgiyle izlendi.
Ana sahnede Pentagram, Moğollar, Perdenin Ardındakiler, Dedublüman, Sedef Sebüktekin, Batu Akdeniz ve Galiz; sahne aldı. İkinci sahnede ise The Family Rock Project, Funkenstein, Tezgah ve Buket Tüzün Trio konser verdi.
MOĞOLLAR'DAN GÜLŞEN'E DESTEK
KeçiFest'te imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’na destek verildi. Moğollar Grubu, sahnesine şarkıcı Gülşen’in dev fotoğrafını yansıtırken, "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganını kullandı.
"ZAMANI GELDİĞİNDE HERKES O IŞIĞI YAKACAK"
Moğollar Grubu Solisti Emrah Karaca sahnede şunları söyledi:
"Bu ülkede bir kadını sırf onların fikirlerine, onların düşüncelerine uymadığı için hapse attılar. Seversiniz sevmezsiniz, dinlersiniz dinlemezsiniz ama bu tehlikeli bir durum. Sırf onlar gibi düşünmediği, onlar gibi giyinmediği için, sadece özgürlüğünü haykırdığı için bu ülkede bir kadın hapse atıldı. Elimizde tek bir güç var. Bu güç sizsiniz. Bütün ümit sizlerde. Bu karanlığı aydınlatacak tüm ışık sizde arkadaşlar. Zamanı geldiğinde herkes o ışığı yakacak. Herkes o taşın altına elini koyacak. O yüzden kırsalar da kalemi, kesseler de cezayı vazgeçmeyeceğiz. Bu ülke bizim."
İlgili Haberler
- Gülşen’in tutuklanmasına ilahiyatçılar da tepkili: 'Özenle seçilmiş seçim çalışması'
- Yıldız Tilbe'den 'Gülşen' paylaşımı: 'Sanatçılar dokunulmaz ilan edilsin'
- Son Dakika... Gülşen'in avukatından açıklama: 'Durumu gayet iyi'
- Hadise'den, Gülşen'in tutuklanmasına tepki: 'Kadınları vahşice öldüren döven adamları tutuklasalardı, kaç kadın bugün hayatta olurdu?'
- Prof. Dr. Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum: 'Karar hukuki değil'
-
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt