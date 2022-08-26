Hadise'den, Gülşen'in tutuklanmasına tepki: 'Kadınları vahşice öldüren döven adamları tutuklasalardı, kaç kadın bugün hayatta olurdu?'

26 Ağustos 2022 Cuma, 11:44

Sahnede imam hatiplerle ilgili sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, yandaş medya tarafından hedef haline getirilen Gülşen, aynı gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu karara tepki yağarken, pek çok ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ünlü şarkıcıya destek verdi, tutuklama kararını eleştirdi.

"ÖZÜR DİLEMEK BÜYÜK ERDEMDİR"

Gülşen'in tutuklanma kararına sessiz kalmayan isimlerden biri de Hadise oldu.

Ünlü şarkıcı Hadise, alınan kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çok üzgünüm… Hepimiz insanız, yanlışlar ve hatalar yapabiliriz çünkü insanız! Özür dilemek, özür dileyebilmek büyük bir erdemdir ki özür dilendi" sözleriyle tutuklama kararına tepki gösterdi.

"KARISINI DÖVEN ADAMLARI GÜLŞEN'İN TUTUKLANDIĞI GİBİ TUTUKLASALARDI..."

Sözlerine devam eden Hadise, "Size soruyorum, kadınları vahşice öldüren, 'iki ay yatar çıkarım' diyen adamları, çocuklarının yanında karısını döven adamları bugün Gülşen’in tutuklandığı gibi tutuklasalardı kaç tane kadın bugün hayatta olurdu?" diyerek Gülşen'e destek oldu.