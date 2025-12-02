Kediler neden erkeklere daha çok miyavlar?

Bilkent Üniversitesi’nin yürüttüğü yeni bir araştırma, kedilerin dikkatlerini çekmek için erkeklere kadınlara kıyasla daha fazla miyavladığını ortaya koydu. Çalışma, kedilerin ev ortamındaki tepkilerini inceleyerek cinsiyete göre farklı iletişim stratejileri geliştirdiğini gösterdi.

Dr. Kaan Kerman ve Ankara Üniversitesi’nden ekip arkadaşları, kedilerin evdeki davranışlarını inceledi. Bulgular hakemli dergi Ethology’de yayımlandı. Çalışmada, 31 gönüllüye kamera takılarak evlerine girdikleri ilk birkaç dakika kaydedildi. Katılımcılardan olabildiğince normal davranmaları istendi ve görüntülerin ilk 100 saniyesi analiz edildi. Birden fazla kedinin yaşadığı evlerde, sahiplerine yaklaşan ilk kediye odaklanıldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre analizler, kedilerin ses çıkarma sıklığını etkileyen tek faktörün insanın cinsiyeti olduğunu gösterdi. Kediler, erkeklere ortalama 4,3 kez miyavlarken, kadınlara yalnızca 1,8 kez ses çıkardı.

KEDİLER NEDEN ERKEKLERE DAHA ÇOK MİYAVLIYOR?

Araştırmacılara göre, erkeklerin kedilerin ihtiyaçlarını fark edip ilgilenmeleri için daha belirgin ses ipuçlarına ihtiyaç duyuyor olması muhtemel. Daha önceki bir çalışmada, kadınların kedileriyle daha fazla konuşma eğiliminde olduğu ve sesli ipuçlarını erkeklerden daha iyi yorumlayabildiği tespit edilmişti. Bu durum, kedilerin erkek ve kadınlarla farklı şekilde iletişim kurmasını açıklayabilir.

Washington Üniversitesi’nden evrimsel biyolog Dr. Jonathan Losos, “Yani yazarlar, biz erkeklerin her şeyden habersiz olduğumuzu ve kedileri görmezden geldiğimizi, bu yüzden onların daha fazla dikkatimizi çekmeleri gerektiğini öne sürüyor” yorumunu yaptı. Ancak Losos, katılımcı sayısının az olduğunu ve diğer etkenlerin henüz elenmediğini belirtti. Uzmanlar, kedilerin yalnız kalma süresi veya açlık durumları gibi faktörlerin de araştırmada dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

KÜLTÜREL FAKTÖRLER VE GELECEK PLANLARI

Araştırmacılar, Türkiye’de erkeklerin genellikle daha az sözlü etkileşimde bulunduğunu ve bunun da kedilerin yanıt almak için daha ısrarlı miyavlamasına yol açabileceğini belirtiyor. Dr. Kerman, çalışmayı dünyanın diğer bölgelerinde de tekrarlamak istediklerini söyledi.

Çalışma, kedilerin sahipleriyle sanılandan daha nüanslı bir iletişim kurduğunu ve insanların iletişim biçimlerinin kedilerin tepkilerini şekillendirdiğini gösteriyor. Dr. Losos, “Aslında konuşuyorlar. Tek yapmamız gereken ne söylediklerini çözmek” diyerek kedilerin iletişim becerilerini özetledi.