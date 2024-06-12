Araştırma: Kuş gribi kedileri de tehdit ediyor!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 11:40

Güncelleme: 12.06.2024 - 12:22

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda veteriner ve çevre epidemiyoloğu olan Meghan Davis," Dışarıda yaşayan kediler yabani kuşları yakaladıktan sonra enfeksiyon kapabilir. Onları yeseler de yemeseler de, bu yeterli bir temas olabilir. İnsanların evcil hayvanlarını beslediği mamalar da kedileri riske atabilir. "Çiğ et diyetleri ve özellikle çiğ kümes hayvanı diyetleri bu vakaların bazılarıyla ilişkilendirilmiştir" diyor.

Sciencenews'in haberine göre kuş gribi H5N1 virüsü, şimdiye kadar ağırlıklı olarak kuşlar arasında yayılırken, son araştırmalar bu virüsün kedilere ve insanlara da bulaşabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, virüsün potansiyel yayılma riskini artırarak, yeni önlemler alınmasını gerektirebilir.

Bu yeni bulgular, halk sağlığı yetkililerini ve evcil hayvan sahiplerini alarma geçirdi. Virüsün insanlar arasında yayılması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, evcil hayvan sahiplerinin hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmeleri ve hastalık belirtileri gösteren hayvanları hemen veteriner kontrolüne götürmeleri gerektiğini vurguluyor.

Bu salgın, 2021'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde yabani kuşları ve kümes hayvanlarını hasta ediyor ve öldürüyor. H5N1 ayrıca keçiler, süt sığırları gibi çiftlik hayvanları ve en son Idaho'daki dört alpaka da dahil olmak üzere çok çeşitli memelilere de sıçradı.

Kuş gribi H5N1'in kedilere bulaşabilmesi, virüsün evrimsel olarak daha geniş bir konakçı yelpazesine uyum sağlayabileceğini gösteriyor. Bu durum, gelecekteki salgınların daha büyük ve yaygın olabileceği endişesini doğuruyor.