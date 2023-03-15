Kek pişirirken çatlamasını önleyen teknik.. Asla dağılmıyor iyi pişiyor

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 23:27

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 23:27

Kek, en sevilen atıştırmalıklar arasında yer alıyor. Ancak çoğu zaman kek fırından çıkarken ya sönüyor ya da dağılıyor. Şimdi sizlerle paylaşacağımız içerik sayesinde kek ne dağılacak ne patlayacak.

Tarifsiteniz'de yer alan bir içerikte; Dağılmayan kek tarifiyle ilgili bilinmesi gereken detaylar paylaşıldı. İşte ölçüsü hiç şaşmayan kek tarifiyle ilgili tüm detaylar

Kek sevmeyen yoktur herhalde. Kek yaparken bazı pratik bilgileri bilmek gerekmektedir. Kafelerde yapılan kekler nedendir bilinmez çok güzel oluyor.

Evde de o kadar güzel kekler yapmak aslında zor değildir.

Pratik bazı bilgileri bilen herkes güzel kekler pişirebiliyor.

Öğreneceğiniz bu bilgiler sayesinde kekleriniz ne dağılacak ne patlayacak. En güzel kek sizinki olacak.

SADE KEK NASIL YAPILIR?

Şimdi sizlerle sade kek tarifini paylaşacağız. İşte bilmeniz gerekenler

* KEKİN DAĞILMASINI ÖNLEYEN SIRLAR;

Ölçüye göre hareket edin. Unu iki kez eleyin. Kabartma tozunu mutlaka kullanın. Malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Tepsiniz mutlaka geniş olsun.

Patlamayan ve dağılmayan kekin tarifi;

Sade kek için malzemeler;

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı sıvıyağ

1 paket vanilin

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 fiske tuz

Sade kekin hazırlanışı;

*Derin bir kapta önce yumurtayı iyice çırpın, üzerine şeker ekleyip şeker tamamen eriyene kadar mikser yardımı ile çırpmaya devam edin.

*Önce süt, sonra sıvı yağı ekleyerek düşük devirde çırpma işlemini sürdürün.

*Un, kabartma tozu, tuz ve vanilini ekleyerek pürüzsüz ve akıcı bir hamur elde edene kadar yüksek devirde çırpın.



*Kek kalıbını yağlayın ve kek hamurunu kalıba boşaltın.



*Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

*Pişip pişmediğini kürdan ya da bıçak yardımı ile kontrol edin, yapışmıyorsa pişmiş demektir.



*Kek soğuduğunda kalıptan çıkartıp servis tabağına alın.

Evet sade kek tarifi işte bu kadar kolay!