Kemal Can Parlak kimdir? Kemal Can Parlak kaç yaşında, nereli? Kendine Müzisyen hakkında neden yakalama kararı çıkartıldı?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda adrese eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Savcılık birçok ünlü hakkında da yakalama kararı çıkarttı Bu ünlülerden biri de Kemal Can Parlak. Peki, Kemal Can Parlak kimdir? Kemal Can Parlak kaç yaşında, nereli? Kemal Can Parlak hakkında neden yakalama kararı çıkartıldı?

KEMAL CAN PARLAK KİMDİR?

15 Mayıs 1995’te Mersin’de dünyaya gelen Kemal Can Parlak, sosyal medyada Kendine Müzisyen lakabıyla tanınıyor. Üniversite eğitimini Ses Mühendisliği alanında tamamlayan Parlak, müzikle olan bağını dijital platformlara taşıdı.

YouTube’da paylaştığı cover çalışmalarıyla tanınmaya başlayan Parlak, asıl çıkışını Twitch platformunda gerçekleştirdi. Geliştirdiği BlindID uygulamasıyla yaptığı interaktif ve sıra dışı yayınlar kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağladı.

KEMAL CAN PARLAK HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, bu sabah çok sayıda ünlü isme şafak operasyonu düzenlendi. Birçok oyuncu ve sosyal medya fenomeni hakkında ise; yurt dışında bulundukları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı. Bu ünlülerden biri de Kemal Can Parlak oldu.