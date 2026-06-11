Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Kenan Doğulu'nun da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Peki, Kenan Doğulu kimdir? Kenan Doğulu kaç yaşında, nereli? Kenan Doğulu neden gözaltına alındı?

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974 tarihinde Yurdaer ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Aslen Gazianteplidir. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda-tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu'yla beraber üç kardeştir.

KENAN DOĞULU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Doğulu beş yaşındayken konservatuvarın piyano bölümüne birincilikle girdi. Altı sene piyano bölümünde eğitim aldı, hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar dersleri aldı. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik, ritimli sazlar öğrenimini de sürdürdü.

Kültür Kolejinde lise öğrenimini tamamladı. ABD'de, New Hampshire eyaletinde, Hesser College'da “Communication” sertifika programını bitirdi. Ardından L.A. Musicians Institute'ta yüksek öğrenimine başladı. Daha sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de, İstanbul Bilgi Üniversitesinde devam etti. İlk albümünü 1993 yılında çıkaran ve iyi bir çıkış yakalayan sanatçı, kariyeri boyunca birçok başarı elde ederken çok sayıda ödülün de sahibi oldu. Çeşitli kurumların sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Sanatçı aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün Genel Kurul üyesidir.

Sanatçının ilk albümü "Yaparım Bilirsin" 1993 yılının Eylül ayında, ikinci albümü "Sımsıkı Sıkı Sıkı" 1994 yılının Aralık ayında, "Kenan Doğulu III" albümü ise 1996 yılının Temmuz ayında piyasadaki yerini aldı. Aynı yıl Hiç Bana Sordun mu? adlı bir dizide de oynadı.

Onuncu Yıl Marşı, 29 Ekim 1997 yılında Kenan Doğulu tarafından yeniden düzenlendi. Marşın bu düzenlemesinin de yer aldığı "Kenan Doğulu 3.5" adlı tekli, 1997 yılının Nisan ayında piyasaya sunuldu.

15 Mart 1999'da, Gençlik Marşı'nın yeni düzenlemesinin yer aldığı bir tekli hazırladı. Ağustos 1999'da "Ben Senin Herşeyinim" adlı albüm piyasaya sunuldu. Ardından iki yıl sessizliğe bürünen sanatçı 2 Ağustos 2001 yılında "Ex Aşkım" adlı albümü piyasaya çıkardı. 8 Ekim 2002 yılında unplugged bir albüm olan "Kenan Doğulu 5.5" piyasaya çıktı.

24 Haziran 2003'te "Demedi Deme" adlı albümü çıkardı. 14 Ağustos 2004'te de buçuklu albümlerine Kenan Doğulu 6.5 albümünü çıkararak bir yenisini daha ekledi. Son olarak 13 Haziran 2006 yılında da "Festival" adlı albümünü piyasaya sürdü. Albüm 285.000 satarak 2006 yılında en çok satan albümlerden biri oldu.

2007 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Sezen Aksu, Ozan Doğulu gibi adlarla çalışmalarını sürdürmüştür. 9 Şubat 2007'de, Türkiye'yi 2007 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden şarkının adı Shake It Up Şekerim olarak açıklandı ve 9 Mart 2007 günü şarkıyı kamuoyuna sundu. 10 Mayıs 2007 günü yapılan yarı finalde finale çıkmaya hak kazandı ve 12 Mayıs 2007 günü finalde yirmi ikinci sırada yarışarak Eurovision'u dördüncü sırada tamamladı.

31 Mayıs 2009'da çıkarmayı planladığı Patron adlı albümü ise 5 Haziran'da müzik marketlerdeki yerini aldı. Yeni albümünü ilk kez Beyaz Show'da tanıttı. 2009 yılında Müslüm Gürses'le bir konserinde kendisinin "Tutamıyorum Zamanı" adlı şarkısıyla düet yaptı. Bu şarkının seçilme amacı Gürses'in bu şarkıyı bir tekli olarak yayımlamış olmasıydı. 6 Temmuz 2012'de "Aşka Türlü Şeyler" adını verdiği albümüyle yeniden sevenleriyle buluştu.

KENAN DOĞULU'NUN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Albümleri

1993: Yaparım Bilirsin

1994: Sımsıkı Sıkı Sıkı

1996: Kenan Doğulu III

1997: Kenan Doğulu 3.5

1999: Ben Senin Herşeyinim

2001: Ex Aşkım

2002: Kenan Doğulu 5.5

2003: Demedi Deme

2004: Kenan Doğulu 6.5

2006: Festival

2007: Kenan Doğulu 7.5

2009: Patron

2012: Aşka Türlü Şeyler

2016: İhtimaller[11]

2018: Vay Be

Single

1999: Gençlik Marşı

2008: Hayal Kahramanım

2011: Şans Meleğim

2013: Kız Sana Hayran

2015: Aşk İle Yap

2017: İlk Adımı Sen At

2020: Bizimdir

2021: Bumaya

2022: Hezarfen (Erdem Kınay ile)

2022: Sonsuza Dek (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için hazırlanmıştır)

2022: What's Love (Ege Çubukçu ile)

2023: Seninle Başım Dertte (Selami Şahin Şarkıları 1)

2023: Rüya (Arem Özgüç & Arman Aydın ile)

2023: İkinci Yüzyıl

2024; Kahve

2025; Durup Dururken (Salman Tin İle)

KENAN DOĞULU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında Kenan Doğulu ve Beren Saat'in olduğu 22 kişi gözaltına alındı.