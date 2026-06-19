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Kenan Doğulu 'uyuşturucu testi' sonucunu paylaştı: 'Tereddüt taşımıyorum'

Kenan Doğulu 'uyuşturucu testi' sonucunu paylaştı: 'Tereddüt taşımıyorum'

19.06.2026 11:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kenan Doğulu 'uyuşturucu testi' sonucunu paylaştı: 'Tereddüt taşımıyorum'

Ünlülere yönelik "uyuşturucu soruşturması" kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıktığı belirtilen şarkıcı Kenan Doğulu, kendi isteğiyle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdığını, idrar analizinin negatif çıktığını söyledi ve "Kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim" dedi.
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Ünlülere yönelik devam eden  'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıktığı belirtilen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu olarak da bilinen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan 13 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlanmıştı.

Rapora göre 13 kişiden, Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişiye yapılan test sonucunun 'pozitif' olduğu belirtilmişti.

SONUCUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Gelişmenin ardından ünlü şarkıcı, Instagram hesabından bir açıklama yaparak uyuşturucu kullanmadığını açıkladı.

Doğulu, kendi yaptırdığı ve sonucu 'negatif' çıkan bir test sonucunu da paylaştı.

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Kendi talebiyle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdığını, idrar analizinin negatif çıktığını açıklayan Doğulu, "Kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim" dedi.

"ADALETE OLAN İNANCIM TAM"

Doğulu, "Adalete olan inancım tamdır; bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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