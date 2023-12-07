Kenan İmirzalıoğlu’ndan ihanet iddiasına ikinci yanıt: 'Böyle çirkin laflar kullanmayalım...'

Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:41

Güncelleme: 07.12.2023 - 09:42

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal haklarında çıkan ve günlerce sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ihanet iddiası hakkında ikinci kez açıklama yaptı.

Sarp Apak ve eşi Bengi Apak’ın gösterisini izleyen çift çıkışta oldukça keyifliydi. Sinem Kobal’ın eşine aşk dolu gözlerle bakması dikkat çekti.



Kenan İmirzalıoğlu, "Can sıkıcı olaylar var, Sinem hanımı aldattğınıza dair, yorumunuz ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi.

"Arkadaşlar hafızaları kirletmeyelim, böyle çirkin lafları kullanmayalım arkadaşlar. Yorum yaptım biliyorsunuz. Ben şunu soruyorum; kim sizin arkadaşınız mı, birisi mi görmüş? Dediğim gibi bir delinin teki bir taş atıyor, bize de çıkartmak düşüyor… Aldın mı cevabını…"

