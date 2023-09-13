Yayınlanma: 13.09.2023 - 12:36

Güncelleme: 13.09.2023 - 12:36

Kenan Işık sağlık durumu nasıl? sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 2014 yılından bu yana bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakımda tedavi altına alınan Kenan Işık'ın son hali merak ediliyor. Peki, Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'a ne oldu? Kenan Işık kaç yıldır komada?

KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bilinci kapalı olarak yaşayan Kenan Işık’ın arkadaşı, spor yazarı Ozan Zeybek, sanatçının bakımının çok iyi olduğunu söyledi. “Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle” diyen Zeybek, Işık’ın her gün sakal tıraşının yapıldığını ve besin takviyesi aldığını belirtti.Zeybek, “Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor” dedi.

Kenan Işık'ın eşi Beril Işık da “Kenan’ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı” dedi

KENAN IŞIK'A NE OLDU?

21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Olayın olduğu tarihten bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir.