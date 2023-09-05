Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:07

Güncelleme: 05.09.2023 - 10:07

Sümer Ezgü geçirdiği trafik kazasından sonra gündem oldu. Türk Halk Müziği Sanatçısı Ezgü'nün hayatı ve sağlık durumu merak edildi. Peki, Sümer Ezgü kimdir, kaç yaşında, nereli? Sümer Ezgü'nün sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

SÜMER EZGÜ KİMDİR?

Sümer Ezgü, 1960 yılında Burdur'da doğdu. Sümer Ezgü'nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdur'ludur. Babası Trabzon doğumlu olan Sümer Ezgü köken olarak aslen Burdur'ludur. Burdur Lisesi ve Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi mezunu olan Sümer Ezgü, profesyonel müzik kariyerine 1981 senesinde TRT'de ses sanatçılığı yaparak başladı. 1990 senesinde "İlvanlım" türküsüyle yılın derlemesi ödülüne sahip olan Sümer Ezgü, "Anadolu'dan Geldik" ve "Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri" gibi başarılı albümlere imza atmıştır."Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkılarda bulundu. 2014 senesinde "Electro Türkü House" adlı albümü piyasaya çıkardı. İstanbul'un karmaşasından bıkan usta sanatçı, geçtiğimiz senelerde Antalya'ya yerleşmiş ve hayatını Antalya'da devam ettirmektedir. Son olarak Antalya'da bir sanat akademisi açmıştır.

SÜMER EZGÜ'NÜN ALBÜMLERİ

Hakiki Angara Havaları

Esen Yeller

Bir Sevdadır Türküler

Electro Türkü House

1991 - Esen Yeller

2004 – Anadolu'dan Geldik

2018 - Ayhani Türküleri

SÜMER EZGÜ'NÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sanatçı Sümer Ezgü, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Seyir halindeki cipin kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü Ezgü ile araçta bulunan ailesi şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.