Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleriydiler: Uyku sorununu nasıl çözdüler?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:22

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:22

Yapışık ikizler hakkında ilk akla gelen soru, ayrılma ihtimallerinin olup olmadığıdır. Farklı türde yapışık ikizler olduğu gibi, cerrahi müdahale ile iki bireyin birbirinden ayrılabilme ihtimali de farklılık gösterebilir.

Örneğin, Abby ve Brittany Hensel, belden aşağısı ortak organlara sahip dicephalus yapışık ikizleriydi ve bu nedenle, cerrahi müdahale ile ayrılma olasılıkları oldukça düşüktü.

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri olan Ronnie ve Donnie Galyon da onlara benzer şekilde yapışıktı. İkili, çoğu insanın beklediğinden çok daha uzun bir ömür sürdü.

BEDEN YAPILARI

2020 yılında 68 yaşında hayatlarını kaybeden ikizler, Guinness Rekorlar Kitabı’na, kendi türlerinde en uzun yaşayan yapışık ikizler olarak adlarını yazdırmayı başardılar. Hatta kahramanları olan Chang ve Eng Bunker kardeşleri altı yıl geride bıraktılar.

İkizlerden her biri kendi kalbine, midesine, karaciğerine, akciğerlerine, böbreklerine, kollarına ve bacaklarına sahipti. Ancak, idrar yollarından birbirlerine bağlıydılar ve ortak bir mesane paylaşıyorlardı. Bu mesane bir peniste sonlanıyordu ve kontrol Donnie’deydi.

Üç yıl boyunca sirk sektöründe çalıştıktan sonra 39 yaşında emekli oldular. Bu süreçte, ailelerini uzun yıllar desteklemelerini sağlayacak kadar para biriktirerek kendi evlerini alabildiler.

ABD’nin Dayton kentinde 20 yıl boyunca bağımsız bir şekilde yaşadılar. Birbirlerine uyum sağlayarak ev işlerini nasıl yöneteceklerini öğrendiler. Örneğin, birbirlerini tıraş ediyor ve çamaşırlarını birlikte yıkıyorlardı.

UYKU SORUNU NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Ancak, uyuma konusunda büyük bir sorunları vardı. İkisi aynı anda yatay bir pozisyonda uzanamadığı için sırayla uyumak zorunda kalıyorlardı. Bu sorun, 50’li yaşlarının sonlarında, kendilerine özel bir yatak hediye edilene kadar devam etti.

İlerleyen yaşlarında, kardeşleri Jim ve eşi Mary’nin desteğiyle hayatlarını sürdürdüler. Toplum içinde ise özel yapım tekerlekli sandalyeleriyle dolaşıyorlardı.

Zihinsel gelişimleri doktorlar tarafından yaklaşık 10 yaş seviyesinde değerlendirilmiş olsa da Ronnie ve Donnie, araba oyuncaklarına ve oyunlara duydukları sevgiyle mutlu ve tatmin olmuş bir hayat yaşadılar.

'AYRILIK' SORUSUNA NE YANIT VERDİLER?

Her ne kadar zaman zaman farklı görüşlere sahip olmaları fiziksel kavgalara yol açsa da ayrılmayı hiç düşünmediler.

Doktorlar, böyle bir ayrılığın zaten çok riskli olacağını belirtmişti. Ancak ikizler, bu konu hakkında sorulan sorulara her zaman aynı şekilde yanıt verdiler:

Michigan Live’a göre, ikili şu sözleri birlikte söylemişti: “Tanrı bizi böyle yarattı. Bizi yalnızca İsa ayırabilir.”

Hayatlarının son birkaç yılında, ikizlere Jim ve Mary baktı.

2009 yılında, Ronnie’nin akciğerlerinde oluşan kan pıhtıları nedeniyle ikizler hastaneye kaldırıldı ve 24 saat bakım görmek zorunda kaldılar.

Ne yazık ki, Ronnie ve Donnie, 4 Temmuz 2020’de, 68 yaş ve 253 günlükken kalp yetmezliği nedeniyle hayatlarını kaybetti.