Araştırma: Bir sigara ömrünüzden kaç dakika çalar?

Yayınlanma: 31.12.2024 - 15:01

Güncelleme: 31.12.2024 - 15:01

Sigara içmenin yaşam sürenizi kısalttığı bilimsel bir gerçek ve 2000 yılında yapılan bir araştırma, bunun her sigara için yaklaşık 11 dakika olduğunu öne sürüyordu. Bu da 20 sigaralık bir paketin ömrünüzden neredeyse dört saat götürdüğü anlamına geliyordu.

Düzenli sigara tüketiminin riskleri ve uzun vadeli etkileri üzerine bu güne dek sayısız araştırma yapıldı ve bu alışkanlığın, akciğer kapasitesini büyük ölçüde azalttığı, kanser ve kalp krizi riskini artırdığı bilimsel otoritelerce doğrulandı.

Önceki araştırmalar daha kısa süreler öne sürmüş olsa da, University College London'ın Sağlık Departmanı tarafından yapılan güncel bir çalışma, durumun tahmin edilenden daha kötü olduğunu ortaya koydu.

University College London

ERKEKLER VE KADINLAR İÇİN FARKLI SONUÇLAR

Araştırma, nüfusun uzun vadeli sağlık durumunu takip eden yeni veriler üzerinden yapıldı ve sigara içen bireylerin her bir sigarada ömürlerinden ortalama 20 dakika kaybettiklerini ortaya koydu. Bu, önceki araştırmaların öne sürdüğü sürenin neredeyse iki katı.

Araştırmaya göre erkekler, içtikleri her sigarada ömürlerinden 17 dakika kaybederken, kadınlar için bu süre 22 dakika olarak hesaplandı.

YILBAŞINDA SİGARAYI BIRAKIRSANIZ!

Yeni araştırma ayrıca şu bilgiyi ortaya koydu:

Günde 10 sigara içen biri, yılbaşında sigarayı bırakırsa 8 Ocak itibarıyla bir gün daha uzun yaşama şansı elde ediyor.

itibarıyla şansı elde ediyor. Bu eğilim devam ederse 20 Şubat’a kadar ömrüne bir hafta, 5 Ağustos’ta bir ay ve 2025 yılı sonunda ise toplam 50 gün ekliyor.

UCL Alkol ve Tütün Araştırma Grubu’ndan Dr. Sarah Jackson, The Guardian’a şu ifadelere yer verdi...

“İnsanlar genellikle sigara içmenin zararlı olduğunu biliyor, ancak bunun ne kadar ciddi bir zarar verdiğini küçümseme eğilimindeler. Sigara içenler, yaşamlarından ortalama 10 yıl kaybediyor; sevdiklerinizle geçireceğiniz 10 koca yıl...”

SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA NELER DEĞİŞİR?

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevhiz Gündoğdu, sigara tüketilmeyen iki saatin sonunda vücudun nikotini atmaya başladığını söyledi.

Doç. Dr. Nevhiz Gündoğdu

Peki, sigarayı bırakınca vücutta başka ne gibi değişiklikler olur?

Sigara içenlerin içmeyen kişilere göre solunum yollarında daha fazla enfeksiyona maruz kaldığına dikkat çeken Dr. Nevhiz Gündoğdu, akciğerlere zarar veren ve solunum yollarında önemli hasarlara yol açan sigara tüketiminin kronik bronşit, amfizem, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) vb. kalıcı hastalıklara neden olduğunu kaydetti.

Sigarayı bıraktıktan 12 saat sonra sigara dumanından temizlenen ciğerlerin çok daha iyi çalıştığını anlatan Doç. Dr. Gündoğdu, şöyle devam etti:

“Sigarayı bırakarak ayrıca sosyal yaşamda, yiyeceklerden alınan tatlardan, koku duyusuna kadar olumlu değişimler yaşanır. Sigarayı bırakma kararı aldıktan sonra bile çok daha iyi ve rahatlama hissedilir. İkinci gün koku ve tat alma duyularında keskinleşme fark edilir. Üçüncü gün daha rahat nefes almaya başlarken, ilerleyen dönemde yeniden sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Ev, araba vb. ortamlarda solunan hava daha temiz hale gelir. Ayrıca bağımlılığın hissettirdiği endişe azalarak, fiziksel rahatlama hissi oluşur.”

DAKİKA DAKİKA, SAAT SAAT ETKİLER

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen değişiklikler, sağlığa olan olumlu etkileri kısa ve uzun vadede gösterir. İşte genel bir zaman çizelgesine göre sigarayı bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen bazı değişiklikler:

20 dakika sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar.

sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar. 12 saat sonra kanınızdaki karbon monoksit seviyesi normal seviyelere düşer, bu da kanın oksijeni daha etkili bir şekilde taşımasını sağlar.

sonra kanınızdaki karbon monoksit seviyesi normal seviyelere düşer, bu da kanın oksijeni daha etkili bir şekilde taşımasını sağlar. 24 saat sonra kalp krizi riski azalmaya başlar.

sonra kalp krizi riski azalmaya başlar. 2-3 gün sonra nikotin vücuttan tamamen atılır. Tat ve koku alma duyuları iyileşmeye başlar.

sonra nikotin vücuttan tamamen atılır. Tat ve koku alma duyuları iyileşmeye başlar. 1 ay sonra akciğer fonksiyonları iyileşir. Öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır.

sonra akciğer fonksiyonları iyileşir. Öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 3-9 ay sonra solunum yollarındaki tıkanıklıklar azalır, akciğer fonksiyonu yüzde 10 kadar iyileşir.

sonra solunum yollarındaki tıkanıklıklar azalır, akciğer fonksiyonu yüzde 10 kadar iyileşir. 1 yıl sonra kalp hastalığı riski, hâlâ sigara içen birinin riskinin yarısına düşer.

sonra kalp hastalığı riski, hâlâ sigara içen birinin riskinin yarısına düşer. 5 yıl sonra ağız, gırtlak, yemek borusu ve mesane kanseri riski yarıya iner. İnme riski de sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye düşebilir.

sonra ağız, gırtlak, yemek borusu ve mesane kanseri riski yarıya iner. İnme riski de sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye düşebilir. 10 yıl sonra akciğer kanseri ölüm riski, sigara içen birinin riskinin yarısına iner. Pankreas ve larenks kanseri riski de azalır.

sonra akciğer kanseri ölüm riski, sigara içen birinin riskinin yarısına iner. Pankreas ve larenks kanseri riski de azalır. 15 yıl sonra koroner kalp hastalığı riski, hiç sigara içmemiş bir bireyinkine eşit hale gelir.



KENDİNİZE BİR İYİLİK YAPIN: YILBAŞINDA SİGARAYI BIRAKIN!

Sigarayı bırakmanın sağlık üzerindeki olumlu etkileri, bırakma kararının alındığı andan itibaren hemen başlar ve zamanla artar. Sigarayı bırakmak, her yaşta sağlık için en iyi kararlardan biridir ve vücudun kendini iyileştirme kapasitesi oldukça etkileyicidir.

Bu bilgiler, genel bir rehber olarak sunulmuştur ve bireysel farklılıklar olabileceğini unutmamak önemlidir.

Sigarayı bırakma sürecinde destek ve rehberlik için sağlık profesyonellerine danışmak faydalı olacaktır.