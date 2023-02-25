Kentin her yeri buz tuttu: Termometreler eksi 22’yi gördü

Soğuk havanın etkili olduğu ve derecelerin eksi 22’yi gördüğü Kars'ta her yer buz tuttu. Yurttaşlar da, “Baharın gelmesini beklerken, kışın en soğuk günlerinden birisini yaşıyoruz” dedi.

İHA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 13:16
Kentin her yeri buz tuttu: Termometreler eksi 22’yi gördü
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Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 22’yi gösterdiği Kars’ta soğuktan işyerlerinin kilitleri ve pencereleri dondu, soğuktan çatılarda buz sarkıtları oluştu. 

Yurttaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye ve kilim örttü. 

Soğuktan Kars’ta bir işyerinin camlarında buz kitlesi oluştu. 

İşyeri çalışanı buz tutan cam ve çerçeveleri adeta kazıyarak buzlarını temizledi. İşyerinin donan kapı kilidi ve camlarını havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi. 

Kars’ta soğuk havanın etkili olduğunu belirten yurttaşlar, “Evet Kars’ta baharın gelmesini beklerken, sabaha eksi 22 derece soğuk ile uyandık. Kars donuyor adeta, kışın en zemheri, en soğuk günlerinden birisini yaşıyoruz Kars’ta” dedi. 

Soğuk havadan dolayı il merkezinden geçen Kars Çayı’ndan çıkan buğular ise kameralara yansıdı. 


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