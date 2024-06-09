Kerem Alışık “Siyah Kalp” dizisinden ayrıldı

Tims&B’nin Show TV için hazırladığı “Siyah Kalp” dizisinin çekimleri başlayacağı duyurulmuştu, başrol oyuncusu Kerem Alışık’ın diziden ayrıldığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 16:18
Kerem Alışık “Siyah Kalp” dizisinden ayrıldı
Abone Ol google-news

"Siyah Kalp" dizisi Tims&B’nin yeni sezon için hazırladığı projelerin başında geliyor. İlk bölümlerini Uluç Bayraktar’ın çekeceği dizi yakında sete çıkacak. Ayfer Tunç’un yazdığı dizinin kadrosunda Işıl Yücesoy "Nihayet", Genco Özak "Esat" rollerini canlandıracak. Dizinin başrolleri arasına son olarak Ece Uslu "Sumru" rolüyle katıldı.

Dizide adı Sumru’nun büyük aşkla bağlı olduğu eşi Samet rolü için adı geçen Kerem Alışık’ın Kapadokya’da çekilecek projeden ayrıldığı, yapım şirketinin başka bir dizisiyle görüştüğü öğrenildi. Şimdi Ece Uslu’ya yeni bir partner aranıyor.


Kerem Alışık haberleri Ece Uslu haberleri

İlgili Haberler

Hülya Koçyiğit, Kerem Alışık, Biket İlhan... Usta senarist Safa Önal'a veda

Hülya Koçyiğit, Kerem Alışık, Biket İlhan... Usta senarist Safa Önal'a veda
Sette Murat Ünalmış'a 'Hıyar oğlu hıyar' diyen Kerem Alışık'ın cezası belli oldu

Sette Murat Ünalmış'a 'Hıyar oğlu hıyar' diyen Kerem Alışık'ın cezası belli oldu
Kerem Alışık, babası Sadri Alışık’ın 96’ncı doğum günü için yazdı: Kemik gibi batıyor özlemin

Kerem Alışık, babası Sadri Alışık’ın 96’ncı doğum günü için yazdı: Kemik gibi batıyor özlemin
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler