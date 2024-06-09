Kerem Alışık “Siyah Kalp” dizisinden ayrıldı
Tims&B’nin Show TV için hazırladığı “Siyah Kalp” dizisinin çekimleri başlayacağı duyurulmuştu, başrol oyuncusu Kerem Alışık’ın diziden ayrıldığı öğrenildi.
"Siyah Kalp" dizisi Tims&B’nin yeni sezon için hazırladığı projelerin başında geliyor. İlk bölümlerini Uluç Bayraktar’ın çekeceği dizi yakında sete çıkacak. Ayfer Tunç’un yazdığı dizinin kadrosunda Işıl Yücesoy "Nihayet", Genco Özak "Esat" rollerini canlandıracak. Dizinin başrolleri arasına son olarak Ece Uslu "Sumru" rolüyle katıldı.
Dizide adı Sumru’nun büyük aşkla bağlı olduğu eşi Samet rolü için adı geçen Kerem Alışık’ın Kapadokya’da çekilecek projeden ayrıldığı, yapım şirketinin başka bir dizisiyle görüştüğü öğrenildi. Şimdi Ece Uslu’ya yeni bir partner aranıyor.
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