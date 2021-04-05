Kerem Alışık, babası Sadri Alışık’ın 96’ncı doğum günü için yazdı: Kemik gibi batıyor özlemin

05 Nisan 2021 Pazartesi, 11:22

Kerem Alışık, 18 Mart 1995’te yaşamını yitiren babası Sadri Alışık'ın efsane sahnelerinden birini sayfasında paylaşarak duygularını kaleme aldı.

"KEMİK GİBİ BATIYOR ÖZLEMİN KALBİMİZE..."

Kerem Alışık Instagram hesabından yağtığı paylaşımında "Sadri Alışık 96 yaşında... Biz kalakaldık küçük bir çocuğun sessiz çığlığında... Ne tarafa dönsek, kemik gibi batıyor özlemin kalbimize... Kutlu olsun doğum günün... İyi ki doğdun, iyi ki varsın Sadri Alışık" cümlelerine yer verdi.