Kerem Bürsin, Melisa Tapan ile aşk yaşıyor... Ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:51

Güncelleme: 16.12.2024 - 09:51

Son olarak "Şımarık" adlı filmde başrol oynayan Kerem Bürsin, bir süredir iş insanı Melisa Tapan ile yaşadığı aşk ile gündemde. İlişkileri ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra birlikte verdikleri pozla dikkat çeken ünlü çift, mutluluklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.



KEREM BÜRSİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kerem Bürsin, özel hayatına dair ilk kez konuştu. Gazete Magazin'in haberine göre Bürsin, ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Her şey gayet iyi gidiyor. Mutluyuz, özel hayat özel olduğu için çok konuşmak istemiyorum. İnşallah herkes mutlu olsun. Mutlu olmak önemli. İyiyim, mutluyum. Allah'a şükürler olsun."



Bürsin, gazetecilerin "Yakın zamanda sizi yan yana görebilecek miyiz?" sorusuna ise, "İnşallah, şimdilerde yoğun bir süreçten geçiyoruz" diyerek yanıt verdi.







31 yaşındaki Melisa Tapan, Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı ve iş dünyasının duayen ismi Sakıp Sabancı'nın torunu.

Çiftin gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde devam eden ilişkisi, magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.