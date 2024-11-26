Kerem Bürsin, İngilizce ve Türkçeyi harmanlayarak konuştu, sosyal medyada ti’ye alındı

Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda İngilizce ve Türkçe'yi harmanlayarak yaptığı konuşmayla sosyal medyada ti'ye alındı. Kullanıcılar, oyuncunun dilini "kasılmaktan konuşamıyor" şeklinde eleştirdi.

Kerem Bürsin, İngilizce ve Türkçeyi harmanlayarak konuştu, sosyal medyada ti’ye alındı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:26

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda, takipçilerine "Dikkat edin, kötü bir virüs var" diyerek uyarıda bulundu. Ancak, konuşmasında kullandığı İngilizce ve Türkçe kelimeler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve Bürsin, ti’ye alındı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLER ARDI ARDINA GELDİ

Bürsin'in iki dili harmanlayarak yaptığı konuşma, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. "Kasılmaktan konuşamıyor" ve "Hiç eğlenceli değil" gibi yorumlar geldi. Kerem Bürsin, zaman zaman İngilizce ve Türkçe'yi bir arada kullanarak konuşmasıyla dikkat çekiyor, ancak bu tarz paylaşımları zaman zaman sosyal medya kullanıcılarının diline düşmesine neden oluyor.

Bürsin, sosyal medya paylaşımlarında doğal ve samimi bir dil kullanarak takipçileriyle iletişim kurmayı tercih ediyor. Ancak, iki dili bir arada kullanması bazen eleştirilse de, hayranları tarafından beğenilen paylaşımlar da yapıyor.


Etiketler: #Kerem Bürsin #ingilizce

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