Kerem Bürsin Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşıyor
Devrim Özkan'la başrolünü oynadığı "Mavi Mağara" filmiyle gündemde olan Kerem Bürsin çok mutlu olduğu bir ilişki yaşadığını söyledi.
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz hafta senaryosunu Osman Kaya ile birlikte yazdığı ve başrolünü Devrim Özkan’la paylaştığı Mavi Mağara filminin röportajları sırasında özel hayatında aşık olduğunu açıklamıştı. Bürsin, Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına verdiği röportajda, "Kalbim dolu... Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı" sözleriyle yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu.
Kerem Bürsin’in 2 aydır, ünlü iş adamı Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Tapan ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Şu sıralar Gupse Özay ve Öykü Karayel’le başrolünü paylaştığı Platonik dizisinin çekimleri için Çeşme’de bulunan Bürsin’in, yakında sevgilisiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yapması bekleniyor.
SABANCI AİLESİ'NİN OYUNCU AŞKLARI
Bu arada, Sabancı ailesinin üç genç kuşak ferdinin de gözde oyuncularla aşk yaşaması dikkat çekti. Hakan Sabancı, Kerem Bürsin’in eski sevgilisi Hande Erçel ile birlikteyken, Faruk Sabancı ise ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile bir ilişki yaşıyor.
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