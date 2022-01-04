'Dilberay' filminden yeni fragman
Büşra Pekin’in şarkıcı Dilber Ay'ı canlandırdığı "Dilberay" filminden fragman yayınlandı. Film, 4 Şubat 2022'de gösterime girecek.
Halk müziği sanatçısı Dilber Ay’ın hayatını anlatan "Dilberay" filminden yeni fragman yayınlandı. Başrolünde Büşra Pekin'in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi isimler yer alıyor.
Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, "Müslüm" filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, görüntü yönetmeni olarak Jean Paul Seresine, kurgu yönetmeni olarak Mustafa Presheva'nın imzası bulunuyor.
"Dilberay" filmi, 4 Şubat 2022'de gösterime girecek.
İşte Dilberay filminin yeni fragmanı...
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