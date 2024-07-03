Merih Demiral'ın eşi kimdir? Heidi Lushtaku kaç yaşında, nereli?

EURO 2024 son 16 turunda gösterdiği performansla adından söz ettiren Merih Demiral'ın eşi de merak konusu oldu. Peki, Merih Demiral'ın eşi kimdir? Heidi Lushtaku kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 17:21
Merih Demiral'ın eşi kimdir? Heidi Lushtaku kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Avusturya karşısında gösterdiği performansla galibiyeti getiren Merih Demiral'in eşi Heidi Lushtaku'nun kim olduğu araştırılıyor. Peki, Merih Demiral'ın eşi kimdir? Heidi Lushtaku kaç yaşında, nereli?

HEIDI LUSHTAKU KİMDİR?

28 Haziran 1990'da Kosova'da dünyaya gelen Heidi Lushtaku aslen İsviçreli'dir ve bu ülkede büyümüştür. 33 yaşında olan Heidi Lushtaku modellik yapmaktadır.

Lushtaku ile Merih Demiral 2021 yılında evlenmiştir ve bu evlilikten 1 çocukları bulunmaktadır.


Heidi Lushtaku haberleri kimdir? haberleri Merih Demiral haberleri

İlgili Haberler

Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında, nereli? Merih Demiral neden gündem oldu?

Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında, nereli? Merih Demiral neden gündem oldu?
Hasret Gültekin kimdir, nereli? Hasret Gültekin ne zaman öldü?

Hasret Gültekin kimdir, nereli? Hasret Gültekin ne zaman öldü?
Bekir Karasu kimdir? Bekir Karasu kaç yaşında, nereli? Bekir Karasu neden öldü?

Bekir Karasu kimdir? Bekir Karasu kaç yaşında, nereli? Bekir Karasu neden öldü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler