Yayınlanma: 03.07.2024 - 17:21

Güncelleme: 03.07.2024 - 17:21

Avusturya karşısında gösterdiği performansla galibiyeti getiren Merih Demiral'in eşi Heidi Lushtaku'nun kim olduğu araştırılıyor. Peki, Merih Demiral'ın eşi kimdir? Heidi Lushtaku kaç yaşında, nereli?

HEIDI LUSHTAKU KİMDİR?

28 Haziran 1990'da Kosova'da dünyaya gelen Heidi Lushtaku aslen İsviçreli'dir ve bu ülkede büyümüştür. 33 yaşında olan Heidi Lushtaku modellik yapmaktadır.

Lushtaku ile Merih Demiral 2021 yılında evlenmiştir ve bu evlilikten 1 çocukları bulunmaktadır.