'Kestane balının diyarı Zonguldak’tan tüm dünyaya selamlar' sözleriyle fenomen olan Fehmi Pazarlı: 'Aslında çok duygusalım'

03 Aralık 2021 Cuma, 17:05

Fehmi Pazarlı'nın, ATV'de yayınlanan gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol'da, canlı bağlantı sırasında sarf ettiği sözler, günlerce sosyal medyanın gündeminde kalmıştı.

Programda eşi Gülay Pazarlı'nın iddialarına yanıt verirken, cümlelerine "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" sözleriyle başlayan Fehmi Pazarlı kısa sürede sosyal medyada en çok kullanılan ifadenin sahibi olmuştu.

'GÜNDEM OLACAĞINI HİÇ BEKLEMEZDİM'

Yaşananların ardından TV100'e konuşan Pazarlı, "Bu kadar gündem olacağını hiç beklemezdim. Beni üzen herkesin beni çok gamsız olarak algılaması. İnsanlar o lafları gamsızlık üzerinden kullandı. Oysa ben çok duygusalım. Bir film izlerken bile ya da küçücük bir söz üzerine oturup ağlarım" dedi.

'TEPKİ İÇİN SÖYLEDİM'

"Sözleri köyün tanıtımı ya da reklam için söylemedim" diyen Pazarlı, "Programda bana atılan suçlamalar asılsızdı. Buna bir tepki olarak planlı şekilde söyledim. Bu kadar iddiaya yanıt vermektense böyle bir söz edeyim dedim. Sözlerin bu kadar meşhur olacağı aklımdan hiç geçmezdi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'a katılan Gülay Pazarlı, eşinin kendisini aldattığını iddia etmişti. Pazarlı'nın programda başından geçenleri anlatması üzerine yüzleşmek için, eşi Fehmi Pazarlı canlı bağlantıya alınmıştı.

Gülay Pazarlı, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşine şu cümlelerle seslenmişti:

“Utandın mı, nasıl çıktın oraya? Hangi yalanlarla geldin? 2 seneden beri beni kandırdın. Sana yazıklar olsun, sana diyecek laf bulamıyorum. Sen evlatlarının yüzünü yere eğdin. Evlatların canındı, 14 yaşındaki kızını nasıl bıraktın? Senin için yaptıklarıma yazıklar olsun. Senin her şeyini ben yaptım. Ben senin kredi kartı borçlarını ödedim. Adamların yaptığı işi ben yaptım.”

Cümleleri ardından söz hakkı doğan Fehmi Pazarlı, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" cümlesiyle söze başlamıştı.

Eşinin bu cümlesi ardından bir kez daha sinirlenen Gülay Pazarlı, “Reklam yapmaya başladı, ağzı çok laf yapar. Bal sattığı için reklam yapıyor” demişti.

İkilinin diyalogları sosyal medyaya damga vurmuş; kullanıcılar paylaşımlarında "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözünü ti'ye almıştı.