Eşinin ihanet iddiasına verdiği yanıt gündem oldu: 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar'

28 Kasım 2021 Pazar, 10:20

Esra Erol'a katılan Gülay Pazarlı, eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Pazarlı'nın programda başından geçenleri anlatması üzerine yüzleşmek için kadının kocası canlı bağlantıya alındı.

Gülay Pazarlı, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşine şu cümlelerle seslendi:

“Utandın mı, nasıl çıktın oraya? Hangi yalanlarla geldin? 2 seneden beri beni kandırdın. Sana yazıklar olsun, sana diyecek laf bulamıyorum. Sen evlatlarının yüzünü yere eğdin. Evlatların canındı, 14 yaşındaki kızını nasıl bıraktın? Senin için yaptıklarıma yazıklar olsun. Senin her şeyini ben yaptım. Ben senin kredi kartı borçlarını ödedim. Adamların yaptığı işi ben yaptım.”

Cümleleri ardından söz hakkı doğan Fehmi Pazarlı, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" cümlesiyle söze başladı.

Eşinin bu cümlesi ardından bir kez daha sinirlenen Gülay Pazarlı, “Reklam yapmaya başladı, ağzı çok laf yapar. Bal sattığı için reklam yapıyor” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin diyalogları sosyal medyaya da damga vurdu. Kullanıcılar paylaşımlarında "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözünü ti'ye aldı.

EDİS DE DAHİL OLDU

Ünlü popçu Edis de sosyal medyada gündem olan konuya dahil oldu. 'Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar diyen Edis, 'Hayata bakışım budur. İyi akşamlar' diyerek ikinci bir paylaşım yaptı.





İşte o paylaşımlardan bazıları...



