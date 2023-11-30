Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:41

Güncelleme: 30.11.2023 - 10:41

Eski İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, çocuk hastalarına ketamin verip manipüle ederek ailelerini tecavüzle suçlattığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Peki, Ketamin nedir, neden kullanılır? Ketaminin etkileri nelerdir?

KETAMİN NEDİR?

Ketamin, genellikle anestezi amacıyla kullanılan bir narkotik ilaçtır. NMDA (N-metil-D-aspartat) reseptörlerini bloke ederek, his ve bilincin kontrolünü değiştirir. Bunun yanı sıra, son yıllarda depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi durumların tedavisinde psikedelik olarak da kullanılmıştır.

KETAMİN NEDEN KULLANILIR?

Anestezi: Ameliyatlar sırasında ağrı kontrolü ve bilinç kaybı sağlamak amacıyla kullanılır.

Depresyon ve TSSB Tedavisi: Bazı çalışmalara göre, kontrollü bir ortamda ve uzman gözetiminde kullanıldığında, depresyon ve TSSB gibi psikiyatrik durumların tedavisinde olumlu sonuçlar elde edilebilir.

KETAMİNİN ETKİLERİ NELERDİR?

Anestezi Etkisi: NMDA reseptörlerini bloke ederek anestezi sağlar, bu da ağrı kontrolü ve bilinç kaybını mümkün kılar.

Hallüsinasyonlar ve Psikedelik Etki: Yüksek dozlarda ketamin, algıda değişikliklere ve psikedelik deneyimlere neden olabilir.

Depresyon ve Anksiyete Tedavisi: Bazı çalışmalar, düşük dozlarda ketaminin depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletebileceğini göstermektedir.

Hızlı Etki Başlangıcı: İntravenöz uygulama ile etkileri hızlı bir şekilde başlar ve kısa sürede ortaya çıkar.

İştah Kaybı ve Motor Beceri Bozuklukları: Uzun vadeli ve kötüye kullanım durumlarında iştah kaybı, motor beceri bozuklukları gibi olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.